取消AirPower项目后，苹果将很快出售首款多设备无线充电座

站长之家(ChinaZ.com) 8月9日 消息:据9to5mac报道，今年 3 月份，苹果宣布取消了无线充电座AirPower项目。现在，苹果将开始推出其首款多设备无线充电器，作为AirPower的替代产品。



据彭博社Mark Gurman透露，苹果将在下周开始销售来自配件制造商Mophie的无线充电器。根据苹果拉丁美洲在线商店早期发布的列表显示，这些新的解决方案包括双重充电的无线充电座，以及一个三合一设备。这两种产品已经在欧洲的许多国家出售，并且很可能很快就会进入美国。

据悉，Mophie双重充电座包括两个 Qi无线充电表面，输出功率最高可达 7.5 瓦。其背面还有一个 USB-A端口，以供Apple Watch设备充电。

注：图片来自9to5mac

苹果商店的提供另一个新选择是Mophie三合一充电座。该设备包括两个Qi充电表面，以及内置的苹果手表充电圆盘。值得注意的是， 3 合 1 充电座可能不支持同时为两台苹果手机充电。

据悉，Mophie双重充电座的零售价为 99 美元。苹果的网上商店显示， 3 合 1 充电座售价为€149.95，相当于略高于 166 美元。