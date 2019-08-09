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见闻

飓风算法3.0即将上线 保证优质站点获得合理的流量分发

2019-08-09 11:20 稿源：站长之家  0条评论
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百度 (1)

站长之家(ChinaZ.com) 8月9日 消息:昨日，百度方面宣布称为了保证优质站点以及小程序能够获得合理的流量分发，官方将于近期上线飓风算法3.0。

2017 年 7 月 4 日，百度搜索资源平台发布公告推出飓风算法，旨在严厉打击以恶劣采集为主要内容来源的网站，营造良好的搜索内容生态，保护搜索用户的浏览体验。

2018 年 9 月 13 日，百度对飓风算法进行升级，发布飓风算法2.0，主要打击采集痕迹明显、内容拼接、站点存在大量采集内容、跨领域采集等五类采集行为。

而本次的算法升级主要是针对百度搜索下的PC站点、H5 站点、智能小程序的跨领域采集以及站群问题。飓风算法3. 0 将会根据违规问题的恶劣程度，酌情限制搜索结果的展现。

以下是详细说明：

一. 跨领域采集：

指站点/智能小程序为了获取更多流量，发布不属于站点/智能小程序领域范围的内容，通常这些内容采集自互联网，内容质量及相关性低、对搜索用户价值低。对于这样的行为搜索会判定该站点/智能小程序的领域专注度不足，会有不同程度的限制展现。

跨领域采集主要包括下面两类问题：

第一类：主站或主页的内容/标题/关键词/摘要等信息显示该站有明确的领域或行业，但发布内容与该领域不相关，或相关性较低。 
问题示例：美食类智能小程序发布足球相关内容 

image.png

第二类：站点/智能小程序没有明确的领域或行业，内容涉及多个领域或行业，领域模糊、领域专注度低。 
问题示例：智能小程序内容涉及多个领域

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二. 站群问题：

指批量构造多个站点/智能小程序，获取搜索流量的行为。站群中的站点/智能小程序大多质量低、资源稀缺性低、内容相似度高、甚至复用相同模板，难以满足搜索用户的需求。

问题示例：多个智能小程序复用同一模板，内容质量低、相似度高 

å¾ç

以上就是飓风算法3. 0 的相关说明，算法预计在 8 月内陆续上线。请大家及时查收站内信、短信等渠道的提醒，积极自查完成整改，避免不必要的损失。

声明：本文系站长之家原创稿件，未经授权不得转载。申请转载

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