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见闻

币安赵长鹏：考虑在伦敦开始办事处

2019-08-07 17:30 稿源：站长之家  0条评论
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币安 交易所

站长之家(ChinaZ.com) 8月7日 消息:全球最大的加密货币交易所币安正着手实施一项新的以欧洲为中心的战略，将在伦敦开设一家办事处。

 币安创始人赵长鹏日前在接受CoinDesk采访时表示，监管确定性是好的，英国的监管非常中立且非常积极，对衍生品部分有点严格，考虑在伦敦开设办事处。

 大多数银行对与加密公司打交道感到不安，尤其是在美国和欧洲。对此，赵长鹏指出，任何交易所都是一个高交易量的行业，每天都有数以千计的存款和取款。

声明：本文系站长之家原创稿件，未经授权不得转载。申请转载

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