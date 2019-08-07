Google搜索界面大变样，“搜索”按钮代替了“放大镜”图标

站长之家(ChinaZ.com) 8月7日 消息:界面设计的一个最新趋势是用文本按钮代替图标,Google.com现在正使用“搜索”按钮取代了“放大镜”图标。

据9to5google报道,谷歌在六月份就已经开始测试用“搜索”按钮取代了“放大镜”图标。日前,谷歌似乎已经开始在主页和搜索结果开始正式采用新的设计。

“搜索”这个词间距比之前变宽了,麦克风图标仍然位居左边。这一变化与Google.com主页上的一个设计调整相吻合。搜索框的左边还添加了一个浅灰色“放大镜”图标,纯粹是风格化的,不能用于点击。

乍一看,右边多了个文本按钮的确有点奇怪,但它确实更吸引用户的眼球。虽然可以通过按键盘上的“回车”来实现查找功能,但许多用户仍然用鼠标或触控板点击。而在过去,过去,并排的麦克风图标在某种程度上削弱了搜索图标。

此外,已经有一个“放大镜”图标作为“全部”搜索过滤器的一部分。本月的这一变化将丰富多彩的 Material 主题图标引入到了所有的查询类别。

谷歌的“搜索”按钮很可能是该公司在广泛推出新功能之前运行的许多账户测试的一部分。它在“全部”过滤器中以我的帐户实时显示,但在匿名登录或我们今天检查的其他设备上不可用。

据反馈,谷歌搜索按钮可能是在广泛推出新功能之前,在多账户测试的一部分。部分用户登录账户时可显示新的界面,但是有用户用匿名登录或者在其它设备则不再显示。