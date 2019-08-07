华为首款搭载鸿蒙系统手机将问世 初期出货面向中欧

站长之家(ChinaZ.com) 8月7日 消息:据参考消息报道,华为目前正在测试配备自主研发的“鸿蒙”操作系统的手机,预计今年底投放市场。分析师认为,因“鸿蒙”手机初期适配问题或无法满足非中国市场中高端用户的应用程序需求,因此会以低端市场为主,售价约为 2000 元人民币。初期出货主要集中在中欧、东欧与新兴市场。

来自俄罗斯卫星通讯社的消息称,华为预计将在 8 月 9 日的华为开发者大会上发布自研的“鸿蒙”操作系统,并于 8 月 10 日发布搭载该系统的荣耀智慧屏。

先前华为公司也曾表示,首批采用“鸿蒙”操作系统的设备将是荣耀智能电视系列,预计将会在近期投放到市场上。未来“鸿蒙”操作系统还将应用在自动驾驶、远程医疗、工业控制等场景

虽然“鸿蒙”最初是针对物联网开发的操作系统,但它也可以扩展到智能手机上。此前,华为董事长梁华曾表示:“鸿蒙系统并不是一个噱头,也不是针对美国的谈判策略,如果美国允许,华为仍然会用安卓系统;如果不允许,华为有能力,也可能在未来的手机产品中应用鸿蒙系统。”