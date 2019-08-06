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美图回应“申请商标被驳回”：不涉及美图业务 不影响正常经营

2019-08-06 16:15 稿源：站长之家  0条评论
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美图

站长之家(ChinaZ.com) 8月6日 消息:今日,针对“美图申请MEITU商标被驳回”一事,美图方面回应称,被驳回的是 45 类,厦门美图科技有限公司申请该类目主要用于防御性保护,并不涉及目前美图业务,此驳回不影响美图正常经营。

判决书显示, 45 类指定使用服务包含社交陪伴、社交护送(陪伴)、服装出租、婚姻介绍、计划和安排婚礼服务、交友服务、在线社交网络服务、计算机软件许可(法律服务)、域名注册(法律服务)、知识产权许可。

今日早些时候,有媒体报道称,中国裁判文书网显示,厦门美图网科技有限公司申请撤销原国家工商行政管理总局商标评审委员会作出的“MEITU”商标驳回复审决定,但被法院驳回。

2017 年 5 月 9 日,美图申请上述“meitu”商标,但国家知识产权局认为,该商标与珠海市魅族科技有限公司使用的商标“MEIZU”在字母构成、呼叫发音等方面相近,整体上不存在显著差异,容易造成混淆,因此驳回了美图的商标注册申请。

随后,美图将国家知识产权局告上法庭,上述判决结果正是该案一审决定。

声明：本文系站长之家原创稿件，未经授权不得转载。申请转载

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