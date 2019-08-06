研究表明：美国三星手机平均下载速度竟比苹果手机快

站长之家(ChinaZ.com) 8月6日 消息:根据Opensignal最近进行的一项全球研究表明,美国三星智能手机用户体验LTE数据速度平均比苹果手机用户更快。



该研究在 2019 年 4 月 1 日至 6 月 30 日期间,针对超过 2300 万台设备进行 30 亿次测量,得出的结论是,美国三星用户的下载速度平均比苹果用户快8.2Mb/s。

在针对 40 个国家的分析中,35%的国家三星用户的下载速度比苹果用户快。相比之下,苹果用户只在17.5%的国家速度币三星快,而在其余48%的国家,苹果和三星(包括华为)提供的设备速度都不是最快的。

苹果公司的iPhone在中国台湾和阿联酋地区比三星手机速度快8Mb/s。而三星在挪威比苹果拥有最大优势,移动速度比苹果用户快14Mb/s。

总而言之,在巴西、哥斯达黎加、科威特、摩洛哥、沙特阿拉伯、台湾和阿联酋,苹果的iPhone下载速度比三星和华为快。

Opensignal的测试根据智能手机的移动网络能力将智能手机用户分成三组(低端、中端和高端),在高端智能手机中(包括iPhone XS和XS Max,以及Galaxy S8、S9 和S10 等。),三大智能手机品牌(苹果、三星和华为)之间的速度差异较小。

在高端设备中,三星用户比苹果和华为用户的速度更快,三者全球下载速度分别为26.6Mb/s和25.1Mb/s(苹果)和24.4Mb/s(华为)。

但苹果用户的速度是中高端设备用户中最快的,包括iPhone XR、iPhone X和iPhone8,以及三星M40 和A80 等,三者下载速度为,苹果16.5Mb/s,而华为用户为16.3Mb/s,三星用户为14.4Mb/s。

苹果 2019 版的iPhone XR预计将采用更快的LTE速度,这可能最终有助于苹果超越三星。此外,5G即将在全球范围内被采用,这也将改变现状。值得一提的是,苹果要到 2020 年才开始推出5G功能的设备,而三星在今年已经推出了5G设备。