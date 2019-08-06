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小米官方预告第二款 5G 旗舰即将登场，支持 45W 超级快充

2019-08-06 15:48 稿源：站长之家  0条评论
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站长之家(ChinaZ.com) 8 月 6 日消息：昨日，小米一款 5G 手机通过了 3C 认证，最高支持 45W 快充。

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根据认证信息显示，这款小米 5G 手机于 2019 年 8 月 5 日通过认证，申请人和制造商为小米通讯技术有限公司，标配全新 MDY-10-EX 旗舰机充电头，支持最高 45W（20V 2.25A）快充。

刚刚，小米手机官方微博宣布，第二款 5G 旗舰即将登场。同时，官方还放出了小米 5G 发展历程。据官方介绍，小米 2015 年参与 3GPP 5G 标准制定，2016 年 5 月成立 5G 预研团队，并于 2017 年正式启动 5G 手机预研。

2018 年 5 月，小米成为中国移动 5G 先行者计划签约供应商，同年 7 月，小米集团与中国移动签约战略合作，5G 作为九大合作项目之一，双方共同加强 5G 终端领域合作，共同研究商用关键技术、5G 应用场景、产品形态等。

2018 年 8 月，小米首款 5G 手机 MIX 3 5G 版试产，9 月份打通 5G NR Sub-6GHz 信令和数据链路连接，10 月打通 5G NR mmWave 毫米波信令和数据链路链接并完成测速。11 月小米 MIX 3 发出首条 5G 微博，12 月首次向公众展示小米 MIX 3 5G 版应用场景。

2019 年 2 月，小米 MIX 3 5G 版在巴塞罗那 MWC 正式发布，并完成业界首次基于实际网络的视频通话演示。

2019 年 3 月，小米 MIX 3 5G 版成为首款获欧盟 5G 认证的高通骁龙 855+X50 平台手机。并在当月率先利用中国联通 5G 现网实现 8K 视频在线播放。

声明：本文系站长之家原创稿件，未经授权不得转载。申请转载

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