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尴尬！谷歌搜索意外展示子弹配件广告和购物结果 违反自家政策

2019-08-06 10:49 稿源：站长之家  0条评论
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谷歌，google

站长之家(ChinaZ.com) 8月6日 消息:theverge报道，谷歌意外出现了关于大容量弹鼓购买的结果和赞助广告，而这违法了公司为增强武器功能的枪支零件做广告的政策。

据悉，在谷歌搜索“. 223 100rd”(round的缩写)时，在页面右侧显示赞助广告结果，在购物标签上有更多指向可购买产品的链接。

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正如Pinboard开发者Maciej Cegł owski在推特上指出的那样，谷歌的算法也无法屏蔽其它枪支配件的搜索结果。目前，搜索“AR 15 mod”没有找到任何结果，大概是因为谷歌已经通过手动过滤器删除了。但是在拼写“fifteen”时，就会调出几页赞助广告、可购买的产品

事实上，谷歌的广告政策严格禁止为枪支的任何部分或部件做广告，除了那些旨在提高枪支方面安全性的广告。目前，谷歌还未解释枪支广告是为何会出现在搜索结果中的。

Cegłowski 还指出，枪支配件已经不是第一次在谷歌的算法中出现了。 2018 年 2 月，在佛罗里达州帕克兰学校枪击案发生后不久，谷歌可购买的购物结曾出现了AR- 15 枪托。当时，该公司承认这些广告是由“人为失误”造成的错误。然后，谷歌通过禁止所有与“枪”一词相关的搜索结果。

声明：本文系站长之家原创稿件，未经授权不得转载。申请转载

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