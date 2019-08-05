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华为正式发布方舟编译器编译工具 可让系统操作流畅度提升24%

2019-08-05 16:27 稿源：站长之家  0条评论
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华为 (1)

站长之家(ChinaZ.com) 8月5日 消息:近日，华为方舟编译器在华为开发者官网正式对外发布。据软件介绍显示，方舟编译器是基于GCC开发的交叉编译器套件，它包括了C、C++、Fortran的前端，也包括了这些语言的库(如libstdc++、libgcc等)。HCC运行在X86 linux架构服务器上，生成的二进制运行在Aarch64 架构服务器上。

华为方面称，目前方舟编译器针对通用ARM芯片架构进行编译优化，未来将通过软硬件协同设计，将麒麟芯片的能力发挥到极致。同时方舟编译器支持Java标准用法，三方应用可直接进行编译，不需要修改代码。但如果希望获得更加好的性能或内存方面的提升，则可以通过调整代码结构，与方舟编译器配合优化来实现。

在今年4月的P30 系列国行发布会上，华为宣布了“方舟编译器”，通过架构级优化，显著提升性能，解决安卓应用“边解释边执行”造成的低效率。华为宣称，方舟编译器可让系统操作流畅度提升24%，系统响应速度提升44%，第三方应用重新编译后流畅度可提升60%。


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