苏宁体育下半年启动新一轮融资 计划两到三年上市

站长之家(ChinaZ.com) 8月2日 消息:今天，苏宁体育集团常务副总裁王冬在媒体沟通会上透露，苏宁体育将在下半年启动新一轮融资，并计划在两到三年内上市。

2016 年 6 月 6 日，苏宁体育2. 7 亿欧元收购国际米兰俱乐部70%的股权，并于 2017 年 1 月成立江苏苏宁足球俱乐部。 2018 年 7 月，苏宁体育完成 6 亿美元A轮融资，由高盛阿里领投。

目前，苏宁体育集团旗下PP体育拥有国内九成的体育内容资源，除了欧洲顶级联赛、中超、中国之队、亚冠等足球赛事版权外，PP体育还拥有UFC、WWE、排超等垂直精品赛事版权。 2019- 20 赛季，PP体育将开启三年英超独家全媒体版权。

在上个赛季已经完成 8000 多场赛事直播的PP体育，目前已经拥有 600 多万的付费会员。预计新赛季，其会员数将突破千万。除了会员收费外，广告变现也是PP体育的主要变现模式之一。上个赛季，PP体育实现广告收入增长三倍，日活已突破 1700 万。

此外，PP体育还是苏宁易购平台的引流利器。官方介绍，PP体育平台用户超过 7000 万，转化为易购会员的人数超过 4000 万。其购买产品主要有手机、小家电和快消品等。其中 600 万付费会员用户具有更强的购买力，人均月订单量较普通易购会员高出68%。