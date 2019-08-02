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滴滴出行：2019上半年共查处30余起违规事件 29人被解聘

2019-08-02 15:07 稿源：站长之家  0条评论
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滴滴

站长之家(ChinaZ.com) 8月2日 消息:今日，滴滴出行发布 2019 上半年风控合规公告，公告显示， 2019 年上半年，滴滴出行共查处 30 余起违规事件，其中 29 人因严重违规被解聘， 10 人因涉嫌违反法律法规被移送司法。上述违规行为主要集中在弄虚作假、侵占公司资产、收受贿赂等方面。

滴滴方面表示，目前已搭建有效的风险防控体系，并建立了高效的预防、发现、监督、解决的风险预警及处理方式，同时通过定期全员签收、培训、宣贯和考试强化内部人员合规意识，从而降低风险。对于舞弊行为采取零容忍策略，同时鼓励践行“诚信正直、廉洁自律”的员工，致力于创建开放、公正、透明的组织和商业生态环境，让公司风清气正，同时为行业赋能。

以下为滴滴公告全文：

2019 年上半年，滴滴风控合规部与多部门协同配合，共查处 30 余起违规事件，其中 29 人因严重违规被解聘， 10 人因涉嫌违反法律法规被移送司法。相关违规信息已通报给“阳光诚信联盟”和“中国企业反舞弊联盟”。

上述违规行为主要集中在弄虚作假、侵占公司资产、收受贿赂等方面，以下为几则典型案例。

司机服务顾问谢某，在任职期间和外部人员方某串通，利用职务便利将不符合奖励标准的司机添加到名单中获利。此外，谢某联合其朋友章某金等，向金华和衢州地区司机兜售不存在的“吸单外挂”并编造谎言宣称可以进行派单倾斜，每周向司机收取费用以谋取私利，给公司声誉造成恶劣影响。公司查处发现谢某存在多起违规行为，其非法所得达百万元，公司已与其解除合同并移交司法。

朱某在工作期间，违反餐补报销和因公打车报销规定，通过购买假发票(出租车发票和餐费发票)的方式进行虚假报销套取侵占公司资金，已被解除合同并移交司法。

郝某在将某品牌盒饭智能售卖机引入到公司办公区的项目中，利用职务便利与代理方达成协议，收取公司办公区盒饭售卖机销售总额的12.5%作为回扣。郝某收受贿赂且参与利润分成，涉嫌非国家工作人员收受贿赂，已被解除合同并移交司法。

滴滴秉持奖惩分明的态度和原则。 2017 年，滴滴对外发布了《滴滴出行合作伙伴廉正合规奖励试行方案》，对外部合作方举报滴滴内部违规人员的行为进行现金奖励。

2018 年初，滴滴出行在公司内部发布了《廉正行为奖励方案》，对于内部举报或者拒收贿赂的员工进行奖励，给予荣誉激励并可给予现金奖励，最高将可达到 10 万元，目前已经对数十人进行了奖励。

2019 年上半年，滴滴根据《廉正行为奖励方案》和风险防控等考评标准，评选出 4 位“阳光小桔人”，对“诚信正直、廉洁自律”的行为给与鼓励和嘉奖。

滴滴目前已搭建有效的风险防控体系，并建立了高效的预防、发现、监督、解决的风险预警及处理方式，同时通过定期全员签收、培训、宣贯和考试强化内部人员合规意识，从而降低风险。

滴滴重申，对于舞弊行为采取零容忍策略，同时鼓励践行“诚信正直、廉洁自律”的员工，致力于创建开放、公正、透明的组织和商业生态环境，让公司风清气正，同时为行业赋能。

滴滴风控合规永远在路上，也将持续为公司和行业创造价值。欢迎各界监督，咨询及举报可登录“滴滴清风”官网了解详情。  

滴滴出行

2019 年 8 月 2 日

声明：本文系站长之家原创稿件，未经授权不得转载。申请转载

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