谷歌搜索更新算法：“精选摘要”突出展示最新相关内容

站长之家(ChinaZ.com) 8月2日 消息:据9to5google报道，在Featured Snippets(精选摘要)，谷歌搜索可以立即突出展示用户正在查找的信息。今天，谷歌宣布对精选摘要算法进行更新，该更新将使搜索结果展示最新的信息，从而对用户更具有价值。



随着算法的更新，谷歌的搜索系统可以更好地“理解了哪些信息随着时间的推移仍然有用，哪些信息会更快过时。”该公司以“财报收入”搜素为例，搜索结果应该展示的是当前纳税年度的结果，而不是上一个纳税年度的结果。

更新后，谷歌搜索现在将突出显示最有用和最新的网页。以下为精选摘要发挥作用的例子。你可能正在寻找会定期更新的信息，比如下一个满月时间，即将到来的节假日等等。

图中分别为算法更亲前后搜索结果中页面发布时间对比

与此同时，随着越来越多信息变得可用，谷歌将更好地更新 Featured Snippets，而不是保持静态结果。

例如，随着某事件的临近，我们会了解更多具体细节。在搜索结果中展示了一个关于即将到来的电视首映式最新的页面，将可能提供更具体的信息和其他有用的内容，比如预告片等内容。

谷歌举的另一个例子是，获取当前时间的最新数据，“例如，搜索食品召回，你可能想查找针对特定问题提供指导的最新信息。”如下图：

然而，有些信息内容则更为固定，因为“基本定义类型内容不会随着时间而改变”在这种情况下，“最清晰的描述通常出现在旧页面上。”从这方面来看，优先考虑最新的内容不一定会展示更好的结果。