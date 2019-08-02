腾讯任天堂公布合作细节：将完善Switch本地化服务 降低购买门槛

站长之家(ChinaZ.com) 8月2日 消息:在今日的腾讯Nintendo Switch™媒体见面会上，腾讯公布了与任天堂合作细节。

腾讯Switch项目负责人钱赓表示，腾讯将会携手任天堂完善各项本地化服务。游戏本地化上，腾讯会与任天堂一起完善知名游戏的本地化翻译，未来会有更多简体中文版游戏在中国大陆陆续上市。

同时，腾讯还会辅助任天堂在国内架设适合中国大陆网路环境的网络系统，通过腾讯云，设立本地化的网络服务。另外，腾讯将与任天堂一同优化国行“Nintendo e商店”，提供微信支付作为支付手段，降低购买门槛，减少跨境手续。

除此之外，腾讯也在计划辅助任天堂设立线下购买渠道和玩家交流中心。最后，针对售后，任天堂将提供官方保修服务，针对国行主机提供一年的保修，针对任天堂的国行周边产品，提供对应的三包服务。

钱赓称，腾讯本次与任天堂的合作，在代理引进国行Nintendo Switch主机硬件之外，还会引进Nintendo Switch平台的游戏软件和其他非任天堂出品的精品游戏。