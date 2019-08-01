“扫一扫”分享到微信

见闻

抖音短视频暑期内容安全专项公告：下架低俗视频3011个

2019-08-01 13:46 稿源：站长之家  0条评论
撤稿纠错

抖音 (3)

站长之家(ChinaZ.com) 8月1日 消息:今天，抖音官方发布了《抖音短视频暑期内容安全专项公告》。公告显示，为保障暑假期间未成年人使用安全，抖音官方最近一个月共下架低俗视频 3011 个，处理猫耳酱、一条不闲的咸鱼、皮皮龙一手视频等 2029 个问题账号。

今年 3 月份，抖音推出了青少年模式，以加大对未成年人良性上网的引导力度。设置为青少年模式的账号每日使用时长限定为 40 分钟，并无法观看直播，以及打赏、充值、提现等。

以下为公告原文：

2019 年 8 月 1 日抖音短视频切实履行企业主体责任，营造健康有序的网络环境，保障暑假期间未成年人使用安全，近期开展暑期内容安全专项。通过近一月回查，清理涉嫌内容低俗视频 3011 个、下架话题 209 个，并处理包括婉儿想被打针、猫耳酱、哆V1397203419、一条不闲的咸鱼、皮皮龙一手视频等 2029 个问题账号。此外，集中对涉军类违规账号进行处理，共处置账号 2178 个。

今年 3 月，抖音升级了青少年模式，为青少年用户提供健康优质的内容，防止未成年受到不良信息侵害，多措并举切实守护未成年人健康成长。抖音青少年模式内容池的核心是围绕“正能量+知识学习”，主要内容包含课程教学、书法绘画、人文科普、传统文化、自然科普等内容，兼顾了青少年模式的安全性、丰富性、有用性及趣味性，受到用户的青睐。

抖音持续不断通过完善技术、人工运维等多项措施严厉打击低俗色情、谣言等违规行为。抖音的初心是记录美好生活。作为平台，我们深感责任重大，一直致力于为用户提供积极、美好、绿色、健康的内容生态环境。

欢迎广大用户成为我们的社会监督员，如发现平台上的作弊、违规账号及内容，可以在站内举报或发送详情至举报邮箱，但请不要轻信其他平台搜索出来的客服电话，以免上当受骗。

抖音运营团队

2019 年 8 月 1 日

声明：本文系站长之家原创稿件，未经授权不得转载。申请转载

相关文章

相关热点

英特尔 华为 芯片

英特尔称一直在向华为供货 产品主要包括“通用计算”芯片

· 英特尔 华为 芯片
YouTube YouTube博主

牛！仅需一个APP和iPhone，这个YouTube博主月吸粉160万

· YouTube YouTube博主
苹果 iOS12.4 iOS12.4降级

苹果今天正式关闭 iOS 12.3 系统验证通道

· 苹果 iOS12.4 iOS12.4降级
中国电信 达量限速 流量套餐

中国电信叫停不限量套餐 下月起不再“达量限速”

· 中国电信 达量限速 流量套餐
外卖 垃圾分类 羊肉串 奶茶

被垃圾分类逼疯的上海人 点外卖奶茶珍珠按颗算，羊肉串变羊肉吕

· 外卖 垃圾分类 羊肉串
女主播 直播 斗鱼 声优

女主播直播出bug秒变大妈脸 男粉丝吓到销号，曾为其打赏10万

· 女主播 直播 斗鱼
运营商 基站 网络

小区遭三大运营商集体断网 网友：合力打造零辐射小区

· 运营商 基站 网络
索尼 空调

索尼推出穿在身上的空调 网友：中医专家发出湿气警告

· 索尼 空调
支付宝 支付宝终身尊贵奖 支付宝钻石会员

第一个用支付宝的人找到了 还获得了支付宝终身尊贵奖

· 支付宝 支付宝终身尊贵奖 支付宝钻石会员
阿里巴巴 马云 马云给员工发戒指

酸了！马云给员工发戒指：共2198枚，分玫瑰金和白金两款

· 阿里巴巴 马云 马云给员工发戒指
查看更多
﻿

编辑推荐

抖音短视频暑期内容安全专项公告：下架低俗视频3011个

[见闻]· 08月01日

腾讯：健康系统已覆盖97.3%用户 今年将覆盖全部游戏产品

[见闻]· 08月01日

英特尔CEO：一直在向华为供货，已提交许可证申请

[见闻]· 08月01日

牛！仅需一个APP和iPhone，这个油管博主月吸粉160万

[见闻]· 08月01日

OPPO收购英特尔、爱立信专利，拓展全球市场

[动态]· 08月01日

中国电信叫停不限量套餐 下月起不再“达量限速”

[见闻]· 08月01日

大动作！字节跳动搜索部门招聘员工，要打造全网搜索

[见闻]· 08月01日

上半年中国游戏市场收入1140.2亿，自研游戏超八成

[数说]· 08月01日