抖音短视频暑期内容安全专项公告：下架低俗视频3011个

站长之家(ChinaZ.com) 8月1日 消息:今天，抖音官方发布了《抖音短视频暑期内容安全专项公告》。公告显示，为保障暑假期间未成年人使用安全，抖音官方最近一个月共下架低俗视频 3011 个，处理猫耳酱、一条不闲的咸鱼、皮皮龙一手视频等 2029 个问题账号。

今年 3 月份，抖音推出了青少年模式，以加大对未成年人良性上网的引导力度。设置为青少年模式的账号每日使用时长限定为 40 分钟，并无法观看直播，以及打赏、充值、提现等。

以下为公告原文：

2019 年 8 月 1 日抖音短视频切实履行企业主体责任，营造健康有序的网络环境，保障暑假期间未成年人使用安全，近期开展暑期内容安全专项。通过近一月回查，清理涉嫌内容低俗视频 3011 个、下架话题 209 个，并处理包括婉儿想被打针、猫耳酱、哆V1397203419、一条不闲的咸鱼、皮皮龙一手视频等 2029 个问题账号。此外，集中对涉军类违规账号进行处理，共处置账号 2178 个。

今年 3 月，抖音升级了青少年模式，为青少年用户提供健康优质的内容，防止未成年受到不良信息侵害，多措并举切实守护未成年人健康成长。抖音青少年模式内容池的核心是围绕“正能量+知识学习”，主要内容包含课程教学、书法绘画、人文科普、传统文化、自然科普等内容，兼顾了青少年模式的安全性、丰富性、有用性及趣味性，受到用户的青睐。

抖音持续不断通过完善技术、人工运维等多项措施严厉打击低俗色情、谣言等违规行为。抖音的初心是记录美好生活。作为平台，我们深感责任重大，一直致力于为用户提供积极、美好、绿色、健康的内容生态环境。

欢迎广大用户成为我们的社会监督员，如发现平台上的作弊、违规账号及内容，可以在站内举报或发送详情至举报邮箱，但请不要轻信其他平台搜索出来的客服电话，以免上当受骗。

抖音运营团队

2019 年 8 月 1 日