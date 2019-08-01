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牛！仅需一个APP和iPhone，这个YouTube博主月吸粉160万

2019-08-01 11:46 稿源：站长之家  0条评论
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youtube

站长之家(ChinaZ.com) 8月1日 消息:为了拍出效果良好的视频内容，不少视频博主在器材上下了血本，而最终吸粉情况就因人而异了。事实上，用简落的设备，也能拍出备受网友喜欢的优质视频。比如一位新兴YouTube明星只用她的iPhone和一款价值价值 30 美元的应用程序制作视频，在一个月就吸粉 160 万。

businessinsider介绍，YouTube博主Jennelle Eliana Long拍摄和制作视频使用的工具包括价值29. 99 美元的视频编辑应用程序LumaFusion、三脚架和麦克风。Long的例子说明了，其实不需要购买昂贵的设备也能在YouTube上获得成功。

据悉，Long主要拍摄其在货车上的生活视频为主，其中一个名为《我如何在货车里洗澡》的视频仅在两周内获得了 1200 万次浏览。Long称，她背后并没有运营团队，全靠自己用手机拍摄，并进行编辑。

对比其他YouTube博主，有的会砸数百到数千美元购买拍摄设备，以及麦克风、三脚架等其它高价附属设备。此外，如Adobe Premiere或Final Cut Pro等视频编辑软件也需要花费几百美元，再加上使用电脑等等，拍摄视频的成本就非常高了。

经过对比，Long可以说是一个突破性创作者，她向别人证明了不用花一大笔钱也能能创建一个YouTube频道。

声明：本文系站长之家原创稿件，未经授权不得转载。申请转载

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