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中国电信叫停不限量套餐 下月起不再“达量限速”

2019-08-01 11:15 稿源：站长之家  0条评论
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中国电信

站长之家(ChinaZ.com) 8月1日 消息:据每日经济新闻报道，昨日，中国电信发布“关于调整电信畅享套餐的通知”称，从 9 月 1 日起，在全国范围内停售达量限速版畅享套餐，省内B类达量限速也须同步停售。停止的原因是“为了减少达量限速规则带给用户的困扰，并进一步满足畅享套餐用户流量不降速的需求。”

据中国电信内部文件显示，新的普通版畅享套餐，超出套餐部分的流量进行类似阶梯式的计价方式， 129 元及以下畅享套餐套餐外资费为0. 03 元/MB、 5 元/GB， 199 元及以上畅享套餐套餐外资费为0. 03 元/MB、 3 元/GB。用户当月套餐外流量消费超 600 元的情况下，暂停当月上网服务，下月自动开通。值得注意的是，中国移动新推出的畅享30GB/50GB套餐，也采用了类似的计价模式。

中国电信内部文件要求，在以后的渠道推广以及宣传话术上，不可以再出现“达量限速”等概念。中国电信从文件下达的当日起，切换达量限速版畅享套餐至普通版畅享套餐，最晚于 8 月 31 日套餐切换完成， 9 月 1 日全面执行停售达量限速版畅享套餐。

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