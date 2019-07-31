微信支付将在8月推出支付工具“青蛙Pro”

站长之家(ChinaZ.com) 7月31日 消息:在今日的微信支付“ 88 媒体开放日”上，微信宣布将推出微信支付工具双面屏的“青蛙Pro”。同时，微信支付还将推出基于微信卡包会员、小程序会员与青蛙设备结合的“刷脸即会员”解决方案。

据介绍，青蛙Pro是带有前后双面屏的刷脸支付智能硬件产品，在帮助商家高效完成收银工作之余，强化与顾客间的互动沟通能力，进一步提高商户营销经营效能。青蛙Pro将支持运行微信小程序、微信卡包，通过打通线上线下，连接微信生态能力，助力商家开展智慧经营管理。用户在买单过程中，可一键开通会员，激活之后可以看到自己的积分、会员权益、会员卡券等，再点击确认即可完成支付。

据悉，青蛙Pro将于 8 月在重庆智博会正式揭晓。

去年 12 月，支付宝也推出一款刷脸支付产品“蜻蜓”，可以将刷脸支付的接入成本降低80%。蜻蜓采用了3D结构光摄像头，更快更准;并升级了智能引擎，在常去、熟悉的环境下，用户无需输入手机号码即可完成付款。 4 月 17 日，支付宝宣布推出第二代基于线下消费场景的刷脸支付机具“蜻蜓”。