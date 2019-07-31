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申通快递：股东和实控人与阿里巴巴于近日签署《购股权协议》

2019-07-31 17:18 稿源：站长之家  0条评论
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申通快递 (2)

站长之家(ChinaZ.com) 7月31日 消息:今天，申通快递发布了关于公司控股股东及实际控制人签署购股权协议的公告。公告称，申通快递于近日接到公司控股股东德殷投资、实际控制人陈德军和陈小英的通知：德殷投资、实际控制人与阿里巴巴于近日签署《购股权协议》。

据悉，《购股权协议》赋予投资人或其指定第三方(上市公司竞争对手除外)自 2019 年 12 月 28 日起三年内(“行权期”)向德殷投资发出通知要求购买：(1)上海德殷德润实业发展有限公司51%的股权;以及(2)上海恭之润实业发展有限公司100%的股权或恭之润届时持有的16.1%的上市公司股份(在符合适用中国法律的前提下，视情况而定)的权利(“购股权”)。

公告指出，《购股权协议》仅授予投资人或其指定的第三方购股权，但相关股权/股份交易并未实际发生，且在行权期内，投资人或其指定第三方是否行权及行权所涉及的德殷德润、恭之润、上市公司的股权/股份比例尚存在较大的不确定性。

申通快递提示，若投资人决定行使购股权，购股权涉及的股权/股份转让交易的完成仍以相关条件获得满足或被豁免为前提，该等条件届时是否满足尚存在不确定性，敬请广大投资者理性投资，注意投

资风险。

声明：本文系站长之家原创稿件，未经授权不得转载。申请转载

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