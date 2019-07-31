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印度财政部长：正在研究禁止加密货币的草案提议

2019-07-31 17:05 稿源：站长之家  0条评论
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站长之家(ChinaZ.com) 7月31日 消息:bitcoin.com报道，印度财政部长Nirmala Sitharaman近日打破沉默，终于谈到了加密货币法案草案，并报告说，她的部门正在研究禁止加密货币的提议。虽然她认为这份报告“非常具有未来性和经过深思熟虑”，但加密行业认为它有缺陷，不完整。

7 月 29 日，印度财政和企业事务部部长Nirmala Sitharaman在接受采访时谈到了印度财政部正在研究的加密货币报告和草案。该报告于 7 月 22 日公布，其中包含一项名为《 2019 年禁止加密货币和监管官方数字货币法案》的草案。

在采访中，有人问财政部长：“你打算什么时候把这项立法提交(内阁)?”她回答说：“我之前已经做过演讲了。委员会在这方面进行了大量的工作。如果比较一下其他几个对加密货币做过这种研究的国家，我们做得很好。”

Sitharaman继续说道：他们已经远远领先于其他所有考虑过这一问题的国家。这是一个非常未来主义和深思熟虑的报告。

去年 4 月，印度央行发布通知，禁止受监管的金融机构向加密业务提供服务。法院还要求政府提交部际委员会的加密行业报告。

声明：本文系站长之家原创稿件，未经授权不得转载。申请转载

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