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见闻

北京消协报告：阿玛尼衣服不达标 售价3800元

2019-07-31 16:36 稿源：站长之家  0条评论
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拉黑、禁止 、黑名单(2)

站长之家(ChinaZ.com) 7月31日 消息:知名品牌服装收到不少人的青睐，那么如果你花很多钱买的衣服质量有问题是怎样的反应呢?

日前，北京市消费者协会对市场上销售的 76 个品牌的 100 个服装样品开展了比较试验。最终报告显示，有 25 个样品未达到相关国标要求，其中乔治阿玛尼、ONLY、KENZO、POLO SPORT等知名品牌均出现一幅不达标问题。

据了解， 25 件不符合国家标准要求的样品共涉及 14 家购物场所，分别是万达广场(丰台西铁营店)、燕莎奥莱购物中心、合生汇购物中心、万达广场(通州店)、高田工厂店、君太百货、汉光百货、天玛时(华联店)、补丁生活(公益西桥店)、西红门荟聚购物中心、红英(华联店)、京客隆(通州东关店)、银座mall(东直门店)以及东方信天翁运动专营店(天猫)。

北京消协表示，比较试验结果仅对购买的样品负责。在未达标样品中，起毛起球不符合情况最多。其中， 200 元- 400 元区间的不达标率最高。值得注意的是，本次采样售价 3800 元的GIORGIO ARMANI一款上衣起毛起球，此外HUGO BOSS、KENZO产品纤维含量与标注不符。这也从侧面说明了，价格贵也并不能完全等同于质量好。

声明：本文系站长之家原创稿件，未经授权不得转载。申请转载

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