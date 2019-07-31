苹果上架新款 LG UltraFine 5K 显示器，支持 iPad Pro 连接

站长之家(ChinaZ.com) 7 月 31 日消息：苹果日前在官网上架了新款 LG UltraFine 5K 显示器。

图片来自 Apple

据官方介绍，「27 英寸 LG UltraFine 5K 显示屏的分辨率达到了令人震撼的 5120 x 2880 像素，并支持 P3 广色域，能鲜活呈现你喜爱的照片和视频。因此，无论你是观看影片还是编辑图像，这款高性能显示器都能提供纯净无暇的 5K 分辨率，为你呈现像素分外细腻的视觉效果。」

新款 UltraFine 5K 显示器采用了与前一代一致的 5120 x 2880 分辨率和 P3 广色域，在原来 3 个雷电 3 接口的基础上新支持了 USB-C 3.1 Type C 连接协议，这意味着新款 LG UltraFine 5K 显示器也可以与 iPad Pro 连接并为其输出显示信号。

目前，新款 LG UltraFine 5K 显示器已经在中国区 ﻿Apple Store 在线商店上架，售价 9948 元人民币。