音乐众筹网站PledgeMusic进入破产程序后 现正式关闭

站长之家(ChinaZ.com) 7月29日 消息:据theverge报道， 旨在让粉丝支持艺术家音乐众筹网站PledgeMusic已经正式关闭。该公司在今年早些时候进入破产程序并开始停止运营，网站的关闭意味着艺术家将无法检索他们的个人资料和粉丝的信息。



该公司的董事会代替该网站留下了一条消息，称其“继续与外部法律顾问就最合适的后续步骤进行合作，我们将在获取更多信息时向您提供这些具体信息”，以及“所有数据”已保留，将在此处公布后续的通知。“

该网站成立于 2009 年，旨在为乐队提供众筹专辑，让粉丝粉丝可以预订CD和乐队商品，同时还是一个艺术家的发行平台。在过去十年中，该平台帮助众多艺术家直接与他们的粉丝联系。

今年 1 月，有报道称，该网站拖欠艺术家几十万美元的款项，使他们无法履行对粉丝的承诺。前雇员称，该公司使用这些资金来帮助支付运营费用。该公司发表声明，对此情况道歉，并表示正在考虑与另一家公司合作或者可能被收购。该公司还表示正在努力让第三方监督艺术家的资金。

5 月，该公司确认其将进入破产程序，并表示艺术家将能够下载他们的数据。当时，Variety报道该公司债务高达 300 万美元，其中一些是欠使用该平台的艺术家的欠款。