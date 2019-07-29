“扫一扫”分享到微信

见闻

音乐众筹网站PledgeMusic进入破产程序后 现正式关闭

2019-07-29 17:01 稿源：站长之家  0条评论
撤稿纠错

关闭 倒闭

站长之家(ChinaZ.com) 7月29日 消息:theverge报道， 旨在让粉丝支持艺术家音乐众筹网站PledgeMusic已经正式关闭。该公司在今年早些时候进入破产程序并开始停止运营，网站的关闭意味着艺术家将无法检索他们的个人资料和粉丝的信息。

该公司的董事会代替该网站留下了一条消息，称其“继续与外部法律顾问就最合适的后续步骤进行合作，我们将在获取更多信息时向您提供这些具体信息”，以及“所有数据”已保留，将在此处公布后续的通知。“

该网站成立于 2009 年，旨在为乐队提供众筹专辑，让粉丝粉丝可以预订CD和乐队商品，同时还是一个艺术家的发行平台。在过去十年中，该平台帮助众多艺术家直接与他们的粉丝联系。

今年 1 月，有报道称，该网站拖欠艺术家几十万美元的款项，使他们无法履行对粉丝的承诺。前雇员称，该公司使用这些资金来帮助支付运营费用。该公司发表声明，对此情况道歉，并表示正在考虑与另一家公司合作或者可能被收购。该公司还表示正在努力让第三方监督艺术家的资金。

5 月，该公司确认其将进入破产程序，并表示艺术家将能够下载他们的数据。当时，Variety报道该公司债务高达 300 万美元，其中一些是欠使用该平台的艺术家的欠款。

image.png

声明：本文系站长之家原创稿件，未经授权不得转载。申请转载

相关文章

相关热点

苹果 5G 英特尔

苹果计划最快在 2021 年发布搭载自研 5G 基带芯片的 iPhone

· 苹果 5G 英特尔
堡垒之夜 电竞比赛

史上最高！美国16岁少年赢300万美元电竞奖金

· 堡垒之夜 电竞比赛
丝芙兰 数据泄漏

丝芙兰发生数据泄漏事件 波及东南亚多个国家以及中国香港用户

· 丝芙兰 数据泄漏
小米云服务 小米 小米网盘

小米云服务会员空间正式升级：黄金免费升级至 50GB

· 小米云服务 小米 小米网盘
女主播 直播 斗鱼 声优

女主播直播出bug秒变大妈脸 男粉丝吓到销号，曾为其打赏10万

· 女主播 直播 斗鱼
运营商 基站 网络

小区遭三大运营商集体断网 网友：合力打造零辐射小区

· 运营商 基站 网络
索尼 空调

索尼推出穿在身上的空调 网友：中医专家发出湿气警告

· 索尼 空调
支付宝 支付宝终身尊贵奖 支付宝钻石会员

第一个用支付宝的人找到了 还获得了支付宝终身尊贵奖

· 支付宝 支付宝终身尊贵奖 支付宝钻石会员
阿里巴巴 马云 马云给员工发戒指

酸了！马云给员工发戒指：共2198枚，分玫瑰金和白金两款

· 阿里巴巴 马云 马云给员工发戒指
马斯克 特斯拉 自动驾驶 电动汽车

马斯克评特斯拉竞争对手：他们的车都没有灵魂

· 马斯克 特斯拉 自动驾驶
查看更多
﻿

编辑推荐

微博完成明星势力榜退款：总价值71万余元

[动态]· 07月29日

暴风集团收深交所关注函：要求说明冯鑫是否涉嫌单位犯罪

[动态]· 07月29日

任正非：美国实体清单5年内不撤销华为 这是好事

[动态]· 07月29日

史上最高！美国16岁少年赢300万美元电竞奖金

[见闻]· 07月29日

迪士尼年度票房创纪录 全球票房已突破76.7亿美元

[见闻]· 07月29日

电商热卖盗版哪吒周边 片方：已侵权，将追究其法律责任

[产权]· 07月29日

《2019上半年中国家电市场报告》：京东居全渠道第一

[见闻]· 07月29日

中国联通：预计10月15日前完成全网用户自动签约VoLTE

[见闻]· 07月29日