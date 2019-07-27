人民网“游戏适龄提示”平台上线 21款游戏参与

站长之家(ChinaZ.com) 7月27日 消息:昨日，人民网“游戏适龄提示”平台正式上线。同时，人民网还公布了一批参与适龄提示的游戏产品，包括了完美世界《武林外传》、三七互娱《永恒纪元》《斗罗大陆》、创梦天地《机械迷宫》《纪念碑谷》《地铁跑酷》、多益网络《梦想世界》、西山居《剑网3 指尖江湖》、网龙《魔域》《英魂之刃》《征服》、巨人网络《征途》、四三九九《小小英雄》等，共计 21 款。

“游戏适龄提示”，是建议游戏公司根据游戏产品的内容、类型、系统情况等，对游戏所适宜的玩家年龄进行提醒，使未成年人及其监护人能较为清楚地了解该款游戏产品是否适合使用，助力指导未成年人及其监护人正确选择适合的游戏产品。

6 月 27 日，人民网联合腾讯、网易、完美世界等 10 家头部游戏公司发起《游戏适龄提示倡议》，把游戏玩家分成 4 个年龄层级，并提出了相应的提示体系，包括游戏内容、类型和运营等方面的标准。年龄分层方面，此次倡议把游戏玩家分为18+、16+、12+、6+四级。六岁以下儿童不建议单独使用电子产品进行游戏。

以下为《游戏适龄提示倡议》全文：

人民网向业内从事游戏研发、运营、传播的各骨干企业、相关机构发出以下倡议：

(一)在游戏产品的显著位置进行“适龄提示”标记， 为未成年人构建一道防护网;

(二)共同传播游戏适龄提示理念，完善游戏适龄提示标准，自觉接受社会监督;

(三)严格遵守有关游戏防沉迷以及身份认证要求，维护市场秩序;

(四)积极创新，拓展游戏寓教于乐等功能，把游戏本能转化为创造动力;

(五)自觉生产符合主流价值观的优质游戏，营造和谐有序的产业环境;

(六)积极传播中华民族优秀文化，用精品游戏讲好中国故事。

人民网在论坛上宣布将邀请相关研究机构、媒体、领军企业组成专家委员会，持续对《游戏适龄提示草案》进行修订，并对标记适龄提示的游戏进行共同论证。同时，收集未成年人、家长和教育工作者对《游戏适龄提示草案》的意见和建议，及时修订内容。

“游戏适龄提示”平台的上线标志着人民网进一步推进“游戏适龄提示”的决心。“游戏适龄提示”将有利于规范游戏产品开发经营，提高游戏产品运营的安全性，保护青少年游戏玩家的身心健康。