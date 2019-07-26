7月27日起电子客票将在沪宁城际等4条高铁线路试点

站长之家(ChinaZ.com) 7月26日 消息:据澎湃新闻报道，国家铁路集团有限公司透露，将进一步扩大铁路电子客票应用试点范围。自 7 月 27 日起，在海南环岛高铁试行电子客票的基础上，陆续增加上海至南京、成都至重庆、广州至珠海(湛江西)、昆明至大理至丽江等 4 条高铁城际铁路开展电子客票应用试点。

据悉，实行电子客票后，旅客在以上线路购票、进站乘车、退改签等流程将发生一些变化：

在购票环节，通过 12306 网站(含手机客户端，下同)购票的旅客，可自行打印或下载购票信息单;通过车站窗口、自动售票机购票的旅客，铁路部门提供购票信息单，并请旅客当场核对信息;旅客如需接收列车运行变更信息，可在购票时登记手机号码。购票信息单仅作为旅客购票的信息提示，不作为乘车凭证。

在进出站环节，旅客持中华人民共和国居民身份证、外国人永久居留身份证、港澳台居民居住证、港澳居民来往内地通行证、台湾居民来往大陆通行证等可自动识读证件时，可凭购票时使用的乘车人有效身份证件原件，通过自助闸机完成实名制验证、进出站检票手续;旅客持户口本等不可自动识读证件时，可凭购票时使用的乘车人有效身份证件原件，通过人工通道完成实名制验证、进出站检票手续。

2018 年 11 月，中国铁路总公司党组书记、总经理陆东福表示，电子客票将在 2019 年全面推广。中国铁路总公司官网称，自 11 月 22 日起，铁路部门将在海南环岛高铁实行电子客票服务试点。即使没带身份证也没关系，进站前，在刷脸快速通道对着“人脸识别”机器看一眼，就可以直接进站乘车。