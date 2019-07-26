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亿万富翁Novogratz预测：比特币将在年底重回2万美元历史高点

2019-07-26 16:51 稿源：站长之家  0条评论
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比特币价格1

站长之家(ChinaZ.com) 7月26日 消息: 据bitcoinist报道，Galaxy Digital首席执行官Michael Novogratz认为，比特币到今年年底将会重回20， 000 美元的历史高点。

Novogratz本周在接受媒体采访的时候表示，机构将在 2019 年下半年推动市场走高。Novogratz总结近期比特币价格走势称：比特币从 4000 美元大幅上涨至约 13500 美元，我认为市场将进行调整…… 8500 美元应该是目前的低点。Novogratz认为机构可能会再次兴奋起来，也许在今年年底或者更早的时候，我们会图片这个区间，回到 2 万美元的历史高点。

尽管比特币最近几周表现并不是很好，Novogratz上述一番言论无疑会进一步增强了币圈人士对比特币短期价格潜力的信心。

本周，数字资产管理公司和对冲基金Pantera 资本公布了一项大胆的预测，预计比特币到 2022 年将上涨至35. 6 万美元。

该公司CEO Dan Morehead表示，基于之前的表示，这种价比特币格行为事实上是合理的。到 2019 年底，比特币的交易价格应为42， 000 美元。

截至发稿时间，根据coinmarketcap数据显示，比特币价格为 9806 美元， 24 小时跌幅2.9%。

声明：本文系站长之家原创稿件，未经授权不得转载。申请转载

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