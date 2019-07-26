华为 nova 5i Pro 正式发布：麒麟 810 + 4800 万像素「浴霸」式后置四摄

站长之家(ChinaZ.com) 7 月 26 日消息：在今天华为坂田基地三角地召开的「联接未来」媒体沟通会上，除了发布旗下首款 5G 手机 Mate 20 X 5G 之外，华为还发布了 nova 5i Pro 手机。

图片来自 华为

华为 nova 5i Pro 搭载了一块 6.26 英寸高色域极点全面屏，背部采用双曲 3D 玻璃机身，背部摄像头则是熟悉的「浴霸」式设计，机身有极光色、翡冷翠、幻夜黑三色可选。

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配置方面，华为 nova 5i Pro 搭载了麒麟 810 处理器，4800 万像素后置四摄，分别是 4800 万像素主摄、800 万像素超广角、200 万微距、200 景深。前置 3200 万像素单摄，支持人像超级夜景。

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价格方面，华为 nova 5i Pro 分为三个版本，6+128GB 版本售价 2199 元，8+128GB 版本售价 2499 元，8+256GB 版本 2799 元。

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