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华为 nova 5i Pro 正式发布：麒麟 810 + 4800 万像素「浴霸」式后置四摄

2019-07-26 15:51 稿源：站长之家  0条评论
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站长之家(ChinaZ.com) 7 月 26 日消息：在今天华为坂田基地三角地召开的「联接未来」媒体沟通会上，除了发布旗下首款 5G 手机 Mate 20 X 5G 之外，华为还发布了 nova 5i Pro 手机。

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图片来自 华为

华为 nova 5i Pro 搭载了一块 6.26 英寸高色域极点全面屏，背部采用双曲 3D 玻璃机身，背部摄像头则是熟悉的「浴霸」式设计，机身有极光色、翡冷翠、幻夜黑三色可选。

54.光影邂逅色彩，灵动潮美，nova 5i Pro三款配色：翡冷翠、极光色、幻夜黑，每一种色彩都如此独特，只一眼便惊艳！.png

图片来自 华为

配置方面，华为 nova 5i Pro 搭载了麒麟 810 处理器，4800 万像素后置四摄，分别是 4800 万像素主摄、800 万像素超广角、200 万微距、200 景深。前置 3200 万像素单摄，支持人像超级夜景。

55.HUAWEI nova 5i Pro前置3200万人像超级夜景，芯片级AI引擎，多层光影分离重建技术，HDR高动态范围，让夜更美；后置4800万AI四摄，高清、广角、微距、虚化，多场景覆盖，勾勒精彩生活；AI美体视频，动态美化身形，芯片级AI.png

图片来自 华为

价格方面，华为 nova 5i Pro 分为三个版本，6+128GB 版本售价 2199 元，8+128GB 版本售价 2499 元，8+256GB 版本 2799 元。

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图片来自 华为

声明：本文系站长之家原创稿件，未经授权不得转载。申请转载

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