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爱奇艺起诉刷量公司二审宣判：维持原判，爱奇艺获赔50万元

2019-07-24 16:44 稿源：站长之家  0条评论
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爱奇艺

站长之家(ChinaZ.com) 7月24日 消息:7 月 23 日，上海知识产权法院官方微信披露，该法院日前审结了爱奇艺诉杭州飞益公司刷量一案。法院认为，被告杭州飞益公司通过技术手段刷高视频播放量的行为构成虚假宣传不正当竞争行为，维持一审判决，要求飞益公司、吕某、胡某向爱奇艺赔偿 50 万元，并刊登声明，消除影响。

2017 年，爱奇艺发现其平台上《小林徽因》《二龙湖浩哥之今生是兄弟》等多个视频访问数量出现不正常波动，核实后发现系飞益公司所为。该公司是一家专门提供针对爱奇艺网站、优酷土豆网站、腾讯视频网站等视频网站提供视频刷量服务的公司。

爱奇艺认为，视频访问数据对于爱奇艺公司具有重大商业价值。该公司通过技术手段虚构访问9. 5 亿条，严重损害了爱奇艺的合法权益，遂将其诉至法院，要求其停止侵权行为，并赔偿经济损失 500 万元。

一审法院认为，飞益公司、吕某、胡某在市场竞争中，分工合作，共同实施通过技术手段干扰、破坏爱奇艺网站的访问数据，违反公认的商业道德，损害爱奇艺公司以及消费者的合法权益，构成不正当竞争，判令飞益公司、吕某、胡某向爱奇艺公司连带赔偿 50 万元，并刊登声明，消除影响。

飞益公司认为所涉视频刷量行为改变的是视频的播放数据，并未给爱奇艺公司造成影响或者损害，不构成不正当竞争行为。遂向法院提起上诉。上海知产法院认为，虚构视频点击量的行为属于反不正当竞争法第九条所规制的“虚假宣传”的不正当竞争行为，因此判决驳回上诉，维持原判。

声明：本文系站长之家原创稿件，未经授权不得转载。申请转载

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