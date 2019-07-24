上海28家快递外卖企业骑手将配电子号牌，放宽送餐时限

站长之家(ChinaZ.com) 7月24日 消息：今日，“上海发布”公众号发布《上海 28 家快递外卖企业推出骑手交通安全十大举措》。

公告称，为进一步减少本市快递外卖骑手交通违法行为，预防和减少各类引发的交通事故，在上海市公安局交通警察总队的牵头组织下，上海 28 家快递外卖企业今天联合签订骑手交通安全联合承诺，推出使用电子号牌、放宽送餐时间、建立黑榜名单等十大交通安全举措。

十大交通安全举措

1 骑手全面使用RFID电子号牌。

2 与警方联合推进“上海市快递外卖骑行安全监控平台”建设，实现资源共享，信息互通。

3 根据警方推送交通违法信息，主动提醒督促骑手处理。

4 对存在 2 起以上交通违法未处理骑手停止派单，直至消除违法。

5 督促骑手骑行途中严格遵守交通法规。

6 督促骑手遇人行横道线有行人通过时文明礼让，停车侯餐时规范文明停车等候，不妨碍其他车辆及行人通行。

7 进一步提升骑手入门审核标准。

8 放宽骑手送餐时限。

9 完善骑手交通安全奖惩机制。

10 将骑手交通违法、交通事故作为对加盟商(站点)考评及奖惩依据。