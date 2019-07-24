三大运营商回应“过户逝者号码需双方本人到场”

站长之家(ChinaZ.com) 7月24日 消息:昨日，有媒体报道称，今年 3 月份，江苏南京的黄有年的哥哥去世，因家中大小业务都预存着哥哥手机号，他带着哥哥死亡证明去移动营业厅办理号码过户，但屡被以“需双方本人到场”为由拒绝。

对此，中国移动官方发布说明回应称，当事人前往的是非指定营业厅，且要求仅凭死亡证明过户，故未能办理成功。中国移动表示，过户逝者号码需携带公证处开具的公证书、亲属关系证明、死亡证明、新机主相关证件等，前往指定营业厅提交特殊过户申请手续。

据中国新闻网报道，针对此事，中国联通、中国电信也作出了回应。

中国联通称，对于原机主死亡的，可由原机主的法定继承人凭公证处出具的继承人证明、继承人本人有效身份证件原件、原机主死亡证明原件，到中国联通自有营业厅办理。

中国电信客服表示，正常的过户规则是需要双方带身份证件到营业厅办理，但是遇到特殊情况，如其中某人去世，那么家人带国家承认的法律文件也是可以办理的。中国电信客服还表示，“特殊情况会特殊处理。但是如果遇到是靓号过户等特殊情况，也需要视靓号的一些规则而定。”