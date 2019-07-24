“扫一扫”分享到微信

见闻

三大运营商回应“过户逝者号码需双方本人到场”

2019-07-24 15:19 稿源：站长之家  0条评论
撤稿纠错

运营商、移动、联通、电信

站长之家(ChinaZ.com) 7月24日 消息:昨日，有媒体报道称，今年 3 月份，江苏南京的黄有年的哥哥去世，因家中大小业务都预存着哥哥手机号，他带着哥哥死亡证明去移动营业厅办理号码过户，但屡被以“需双方本人到场”为由拒绝。

对此，中国移动官方发布说明回应称，当事人前往的是非指定营业厅，且要求仅凭死亡证明过户，故未能办理成功。中国移动表示，过户逝者号码需携带公证处开具的公证书、亲属关系证明、死亡证明、新机主相关证件等，前往指定营业厅提交特殊过户申请手续。

据中国新闻网报道，针对此事，中国联通、中国电信也作出了回应。

中国联通称，对于原机主死亡的，可由原机主的法定继承人凭公证处出具的继承人证明、继承人本人有效身份证件原件、原机主死亡证明原件，到中国联通自有营业厅办理。

中国电信客服表示，正常的过户规则是需要双方带身份证件到营业厅办理，但是遇到特殊情况，如其中某人去世，那么家人带国家承认的法律文件也是可以办理的。中国电信客服还表示，“特殊情况会特殊处理。但是如果遇到是靓号过户等特殊情况，也需要视靓号的一些规则而定。”

声明：本文系站长之家原创稿件，未经授权不得转载。申请转载

相关文章

相关热点

比特币 比特币洗钱 比特币交易

浙江外贸人员帮“老外”购买比特币洗钱被判刑四年半

· 比特币 比特币洗钱 比特币交易
荣耀5G手机 荣耀9X

荣耀 5G 手机将于今年第四季度推出，支持 SA 与 NSA

· 荣耀5G手机 荣耀9X
福布斯 福布斯中国慈善榜 马云 许家印

福布斯2019中国慈善榜：许家印、杨国强、马云列前三

· 福布斯 福布斯中国慈善榜 马云
方舟编译器 方舟编译器开源 余承东 华为开发者大会

方舟编译器将开源 余承东：华为开发者大会一定让大家不虚此行

· 方舟编译器 方舟编译器开源 余承东
支付宝 支付宝终身尊贵奖 支付宝钻石会员

第一个用支付宝的人找到了 还获得了支付宝终身尊贵奖

· 支付宝 支付宝终身尊贵奖 支付宝钻石会员
阿里巴巴 马云 马云给员工发戒指

酸了！马云给员工发戒指：共2198枚，分玫瑰金和白金两款

· 阿里巴巴 马云 马云给员工发戒指
马斯克 特斯拉 自动驾驶 电动汽车

马斯克评特斯拉竞争对手：他们的车都没有灵魂

· 马斯克 特斯拉 自动驾驶
马云 马云重回母校谈教育 阿里巴巴 马云乡村人才计划

马云重回母校谈教育 被数十位年轻人索抱

· 马云 马云重回母校谈教育 阿里巴巴
刷脸分类垃圾桶 垃圾分类 积分

北京刷脸分类垃圾桶走红 刷脸积分可兑换鸡蛋

· 刷脸分类垃圾桶 垃圾分类 积分
互联网公司 下沉市场 广告 互联网公司土味刷墙广告

互联网公司土味刷墙广告攻占农村 有人靠刷墙日赚千元

· 互联网公司 下沉市场 广告
查看更多
﻿

编辑推荐

爱奇艺起诉刷量公司二审宣判：维持原判，爱奇艺获赔50万元

[见闻]· 07月24日

谷歌将从10月中旬开始移除窃取数据的Chrome扩展

[见闻]· 07月24日

上海28家快递外卖员将使用电子号牌 违法两起停止派单

[见闻]· 07月24日

百度网盘将推单次付费服务 更改现有会员模式

[见闻]· 07月24日

哭瞎！外贸人员帮“老外”购买比特币洗钱被判刑四年半

[见闻]· 07月24日

福布斯2019中国慈善榜：许家印、杨国强、马云列前三

[见闻]· 07月24日

方舟编译器将开源 余承东：一定让大家不虚此行

[见闻]· 07月24日

绕地球1000圈！谷歌热气球飞行时长超100万个小时

[见闻]· 07月24日