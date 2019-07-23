荣耀9X系列正式发布：配置麒麟810 售价1399元起

站长之家(ChinaZ.com) 7月23日 消息:今天荣耀手机在西安正式发布主打“快由芯生，超能旗舰”的荣耀9X系列手机，包括荣耀9X和荣耀9X PRO两款机型。

根据官方介绍，荣耀9X系列有时尚魅海蓝、魅焰红、幻影紫及经典幻夜黑四个配色，有一触直达的侧边指纹，TypeC设计及3.5mm音频接口。其中，荣耀9X有6. 59 英寸屏幕，屏占比高达92%，支持德国莱茵低蓝光护眼，前置摄像头像素为 1600 万。

配置方面，荣耀 9 全系标配全球唯四7nm芯片麒麟810，搭载自研方舟编译器;配备THE NINE液冷散热，4000mAh大电池;拥有旗舰级 4800 万超广角夜拍相机，升降式全面屏和3D玻璃幻变机身。

在价格方面，荣耀9X PRO的售价分别为：8GB+128GB， 2199 元;8GB+256GB， 2399 元， 7 月 30 日10： 08 预售， 8 月 9 日10： 08 首销。荣耀9X售价分分别为：4GB+64GB， 1399 元;6GB+64GB， 1599 元;6GB+128GB， 1899 元， 7 月 23 日18： 00 预售， 7 月 30 日10： 08 首销。

值得一提的是，发布会上还推出了0. 95 英寸的荣耀手环5、 14 英寸的MagicBook 2019 Intel版系列和16.1 英寸的MagicBook Pro。