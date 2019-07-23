想要开发一个成功的商业APP，这十个特征必不可少

站长之家(ChinaZ.com) 7月23日 消息:仅仅在Google Play有近 400 万个移动应用可供下载，要开发出一个引人注目的商业app并不是一件容易的事情。



一个APP是否能成功是由多个方面决定的，如果开发者能明白核心原则的话，将有助于开发出真正人们需要的APP。下面，跟大家分享任何一个成功APP都需要具备的关键特征。

1、满足用户需求

任何类型的产品都需要满足需求。当你设计商业商业APP时，不应该简单地模仿竞争对手产品。

一个成功的商业APP比其他任何应用都应该更好地为用户解决问题。

2.简单

当人们在众多的商业APP上花费越来越多的时间时，他们愿意花其中一个应用上的时间是非常有限的。

因此，APP必须易于访问和使用。不管是内容还是功能，都需要实现在最少用户交互的情况下可用。好的APP的一个关键设计特征是操作上的简单性。

3.定制化

应该允许用户按照他们想要的方式定制APP。简单的包括简让用户自己选择设置字体和颜色，或者允许用户保存自己喜欢的内容等等。

定制化会给用户一种归属感。一旦他们以自己喜欢的方式使用APP，他们就不太愿意使用竞争对手的产品。

4.流畅度

速度对于APP是至关重要。移动APP用户通常开启多项操作任务的，如果一个应用程序加载或执行一项功能花费了太长时间，将导致用户推出APP选择其它产品。

性能测试是移动应用开发周期的一部分，这期间还需要持续的性能测试，以确保APP更改后不会导致任何性能问题。

5.提供安卓和ios版本

同时提供安卓和ios版本是非常重要。这可以通过在跨平台开发框架中开发应用程序来实现，比如Xamarin。跨平台开发工具降低了开发的总成本，并使APP可以面向更广泛的受众。

6.集成社交媒体平台

对于大多数类型的移动应用来说，集成社交媒体平台是必不可少的。比如可以允许用户使用推特或Facebook登录账户。

用户也喜欢分享他们的体验。因此，应该提供用户轻松分享帖子或购物的功能。这不仅改善了用户体验，还是一种有价值的营销形式。

7.获取用户反馈

设计APP时，应当让用户可以轻松的留下反馈。它创造了一种参与感，表明你的企业很注重顾客的意见。

让用户留下评论的功能应尽量简单，同时鼓励用户使用评论功能。这将有助于改善产品服务以及未来的发展方向。

8.安全

数据泄露问题使得应用程序安全性变得更加重要。

保护用户隐私数据是任何移动应用的基本要求。同样重要的是，应当让用户要明确知道APP的安全性工作已经到位。所以，确保让用户很容易就能找到应用程序的保密声明。

9.离线功能

大多数应用程序需要连网才能运行，然而也应该提供一些离线工作的特性。

如果一个应用程序在离线时能够提供一些实用的功能，那么它可能会比竞争对手具有更大的优势。

10.持续的升级和技术支持

商业APP需要持续的开发和支持，这包括修复bug，提升功能等等。APP功能和内容都需要保持新鲜，如果停滞不前，用户可能会感到厌烦，转而使用更新的应用。

如今，无论大小企业，如果想领先于竞争对手，都需要开发移动应用。然而，如果只是单纯开发一个敷衍的应用反而会适得其反。

未来的APP将需要与客户保持联系并吸引他们。它们需要易于使用、与业务相关，并且需要满足各种需求。

站长之家注：文章编译自e27，作者Chris kambala。原文内容可点击这阅读。