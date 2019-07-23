2019上半年工业通信业发展情况：4G用户渗透率达77.6%

站长之家(ChinaZ.com) 7月23日 消息:今日，工信部发布了《 2019 年上半年工业通信业发展情况》。

其中，在信息通信业方面，上半年电信业务总量同比增长25.7%(按上年不变价计算)。截至 6 月底，百兆以上宽带用户占比达77.1%，4G用户渗透率达77.6%。提速降费效应凸显。新增光纤宽带端口 3317 万个，新建4G基站72. 4 万个。移动网络流量平均资费和中小企业宽带平均资费持续降低。全国携号转网推广技术方案确定，网络系统建设改造、网间联调联测及服务提供等工作统筹推进。5G商用稳妥推进。5G牌照正式发放，5G商用系统、终端产品加快推出。5G应用创新步伐加快，5G在工业互联网、车联网、医疗、智慧城市等领域的示范应用不断涌现。

制造业方面，上半年高技术制造业增加值增长9%，增速高于全部制造业 3 个百分点。兴产业蓬勃发展。超高清视频、冰雪装备等新兴产业发展加快推进，3D打印设备、服务机器人、城市轨道车辆等具有较高技术含量和附加值的工业新产品产量保持两位数增长。上半年软件和信息技术服务业实现业务收入增长16%，工业增加值能耗同比下降3.1%。

此外，上半年全国规模以上工业增加值同比增长6%，处于全年增速预期目标上限。制造业增加值同比增长6.4%。1- 5 月份规模以上工业企业实现利润同比下降2.3%，降幅较一季度收窄 1 个百分点， 5 月当月增长1.1%。杠杆率持续下降，企业资产负债率为56.8%，同比降低0. 6 个百分点。技术改造和设备更新力度加大。实施新一轮重大技术改造升级工程，组织实施中央预算内投资技改专项，深入推进产融合作。上半年制造业技术改造投资增长13.1%，增速高于全部制造业投资10. 1 个百分点。