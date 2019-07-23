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见闻

因突发肾结石正接受治疗 孙宇晨宣布取消巴菲特午餐

2019-07-23 08:11 稿源：站长之家  0条评论
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巴菲特，富豪

站长之家(ChinaZ.com) 7月23日 消息:今日早间，波场创始人孙宇晨在微博发文称，因突发肾结石正于医院治疗，故取消与巴菲特先生的午餐会面。目前身体情况一切稳定，处于恢复期，无法接受采访。待近期身体恢复后，将很快与外界见面。对于格莱德基金会的捐赠已经完成，仍然有效。

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6月4日，波场TRON创始人孙宇晨宣布，以456.79 美元成功拍下沃伦巴菲特 20 周年慈善午宴，这一竞拍金额为 20 年来最高纪录。孙宇晨表示：“我一直都是巴菲特价值投资理念的长期信仰者，同时我希望邀请区块链行业知名人士一起与巴菲特交流，从而增进顶级传统投资人与数字货币的理解和友谊，让整个行业真正受益! ”

6 月 13 日，孙宇晨发布推特称，与巴菲特的慈善午餐将于 7 月 25 日在旧金山举行。对此，巴菲特在接受采访时表示：“我很高兴孙宇晨赢得了午餐，并期待着与他和他的朋友见面。”

7 月 8 日，有媒体报道称“巴菲特取消与孙宇晨的午宴”，对此，孙宇晨本人回应称：“我和巴老的午餐将在 7 月 25 日如期举行，请大家不要相信小道消息，一切以官方消息为准。”

声明：本文系站长之家原创稿件，未经授权不得转载。申请转载

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