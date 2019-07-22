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小米首进世界500强 雷军向员工发1000股小米股票庆祝

2019-07-22 21:11 稿源：站长之家  0条评论
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小米、雷军

站长之家(ChinaZ.com) 7月22日 消息：今天美国《财富》杂志发布 2019 年世界 500 强排行榜。小米首次登榜，排名 468 位，在上榜的全球互联网企业中排名第7，在上榜的中国企业中排名第 112 位。

晚间，雷军发布内部信称，小米首次进入世界 500 强排行榜，小米将给所有在职的同事和核心外包服务团队共计 20538 人，赠予 1000 股小米集团股票。

以小米集团今日收盘价8. 95 港元/股计算，每人获赠股票价值 8950 港元，约合人民币 7880 元。

以下为雷军内部信全文：

小米的同学们：

《财富》杂志刚刚公布了最新世界 500 强公司排行榜，小米上榜了!我们在全球排名 468 位，是“互联网服务与零售”分类中的 7 家公司之一，同时成为了有史以来最年轻的世界 500 强公司(除了合并产生的公司外)，从创业至今才 9 年时间，这是一个了不起的成就!

我们创造了一系列商业奇迹，世界 500 强，就是最好的总结。我们在移动互联网行业大潮涌起时，代表了先进的商业模式和产品思维，提供了超出预期的用户价值，坚持做“感动人心、价格厚道”的好产品是我们所有成就的基石。

公司上榜世界 500 强加上北京总部新园区的启用，双喜临门。我们由衷感谢所有相信小米、支持小米、帮助小米、鞭策小米的朋友们。

首先要感谢我们全球数亿用户和米粉，感谢他们不离不弃的始终信任、持续激励;感谢我们的合作伙伴，没有他们长久的鼎力支持，小米绝无可能从一家只有 13 个人的小公司变成全球 500 强企业;感谢我们的投资人，他们给予了我们宝贵的宽容、耐心与鼓励。甚至还要感谢我们的同行和竞争对手，他们是小米成长最好的磨刀石，是最有力的鞭策。

最后，最想感谢的，是每一位持续奋斗的小米同学们和在背后支持的家人。世界 500 强，是 9 年来我们一起奋斗共同达成的成就。我们给所有在职的同事和核心外包服务团队的伙伴共计 20538 人，都准备了一份“特殊的纪念品”：

我们将赠予每位小米同学 1000 股小米集团股票，其中， 500 股是给我们每一个人的全球 500 强成就纪念，另有 500 股，是我们给每位同事和伙伴的家人的纪念品，感谢你们的支持!

因为这么多感谢，所以我们不能停步，惟有继续向前。

世界 500 强考量的是营收规模，我们目前看起来已经成了一家大公司，但大不代表真正强大，更不代表伟大。创业 9 年至今，我们证明了小米模式能够成立，能在全球商业社会的顶级舞台上赢得一席之地。但我们并不是为了这样的成功而创立的。接下来，我们还要向着伟大继续前进。

作为世界 500 强最年轻的公司，我们已经走上了全球商业的顶级舞台。年轻，是我们最不一样的地方，只要我们永葆一颗年轻的“少年心”，我们就有无穷的热情、无尽的可能和无畏的信念，从过去的成功，真正走向伟大的愿景。沧海横流，方显英雄本色，同学们，怀抱我们的梦想，牢记我们的使命，碾压一切险阻，向着理想的方向，小米终将成为一家伟大的公司!

雷军

声明：本文系站长之家原创稿件，未经授权不得转载。申请转载

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