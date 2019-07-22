科创板今日开市 25家公司将挂牌上市

站长之家(ChinaZ.com) 7月22日 消息：据大河报报道，今日，科创板首批25家公司将在上交所上市。从行业分类来看，25家企业中，排在第一位的是计算机、通信和其他电子设备制造业，共计9家;排在第二位的是专用设备制造业，共计8家;铁路、船舶、航空航天和其他运输设备制造业，以3家的数量排在第三位。另外，软件和信息服务业2家，有色金属冶炼和压延加工业、仪表仪器制造业、通用设备制造业各1家。

从发行募资情况看，募资最多的是中国通号，预计募资约106.82亿元，募资规模最少的是安集科技，预计募资约3.34亿元。25家企业平均募资在13.95亿元左右，合计募资约348.85亿元。

地域分布看， 25 家企业中，注册地位于北京和上海两地的最多，各有 5 家，江苏 4 家，广东、浙江各 3 家，陕西 2 家，山东、黑龙江、福建各 1 家。

数据显示，截至7月21日，上交所共受理了149家企业提交的科创板发行上市申请材料，34家公司已通过发审委员会审议，已有28家公司获得证监会同意注册的批复，25家企业成为科创板首批挂牌交易公司。