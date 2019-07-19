电商网站运营须知！这十个错误的操作方式可能会毁了你的网店

站长之家(ChinaZ.com) 7月19日 消息：许多第一次创业的人以为只要开个网店就能开始销售产品了，现实操作中并没有那么简单。如果你想让潜在客户搜索你的产品并购买它，那么就要避免以下十个错误的操作方式。



一、选择错误的平台

大多数初学者犯的第一个错误是选择了错误的电商平台。

不少初创企业在选择电商平台一再困惑，其实这完全取决于业务需求和用户体验目标。对于没有经验的所有者来说，迁移平台将是一件痛苦的事情，所以选择一个能随着业务增长的平台。

二、低估设计的重要性

网站或者店铺的设计直接影响客户的好感度和参与度。如果客户在网店上很难找到想要产品，自然也就不会购买你的产品，也不会再访问你的网站。

设计网站时，需要考虑的一些最重要的设计元素包括导航、付款、产品搜索、客户支持和售后服务等。

三、没有优化移动站点

毫无疑问，现在大多数人都是通过移动设备购买或者搜索商品，因此如果忽略优化移动站点将会带来灾难性的结果。

根据 2017 年对美国移动设备电商销售额的一项调查显示，移动端销售额为1570. 2 亿美元，占34.5%， 2018 年将增长了32.7%，达到2082. 9 亿美元。

如今，与小屏幕兼容的响应性设计已经成为电商网站的必要条件。

四、不太注意重新定位

如果你认为用户首次访问店铺的时候就会直接购买产品的话，那就打错特错。数据表情，98%的访问者在首次进入网店时，并不会购买任何产品。这就是重新定位对吸引用户加入购物车非常重要的原因之一。

重新定位活动可以鼓励用户重复购买，增加购买几率，有助于向现有客户追加销售等等。目前，很多零售商已经在以各种方式进行重新定位，包括个性化特定时间段的报价。

重新定位也将有助于处理商家与客户的关系，并在网店上产生互动，将互动转化为销售。

五、没有最大化利用社交媒体推广

利用社交媒体向买家推广是电商卖家必做的事情之一。在社交媒体上推广一项业务或产品是一项很重要的任务，这样才能吸引更多的访问者访问你的网店。

像Instagram和Pinterest这样的社交媒体平台都是不错的平台，这让用户可以在你的分享中看到新的产品。另一方面，FACEBOOK和推特作为一个有价值的推广平台也可以传播关于产品的有关信息。