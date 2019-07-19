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无印良品回应家具不合格：将提供退换货服务 增加产品检测力度

2019-07-19 17:00 稿源：站长之家  0条评论
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站长之家(ChinaZ.com)7 月 19 日 消息: 7 月 17 日，北京市市场监督管理局发布了流通领域家具类商品质量抽检结果。其中，发现的 11 款不合格家具， 6 款来自“MUJI无印良品”， 2 款来自“宜家”。这 6 款标称生产企业为“无印良品(上海)商业有限公司”的家具包括衣架、餐桌、实木椅、沙发椅、边桌台和组合式木架。其中，除了餐桌不合格问题为“耐磨性”，其他 5 款产品不合格项目均包括“标称材质与实际材质不符”。

今日，针对此事，无印良品发布说明回应称，愿为购买这 6 款家具的顾客提供退换货服务，此外，无印良品将对家具所使用木材名称进行全面检查及更正，并对店铺内展示的产品信息进行改正，增加检测力度。

无印良品

以下为无印良品说明全文：

尊敬的各位消费者：

近日有关媒体报道了北京市市场监督管理局关于流通领域家具类商品质量抽检结果公示，其中我公司所销售的 6 款家具不符合中国有关规定。

对于本次事件，我公司向广大消费者郑重致歉。我公司愿为购买这 6 款家具的顾客提供退换货服务，对于给各位消费者造成的不便，我们深感抱歉。

我公司在收到检测结果后高度关注，采取了以下整改措施：

 一、对家具所使用木材名称进行全面检查及更正。二、对店铺内展示的产品信息进行改正，明确列明家具各个部位所使用的材质，确保其内容与商品台格证、产品使用说明书一致。：

三、对产品理化性能不合格的项目，我公司对原因进行分析检讨，将进一步改善产品工艺。

四、对家具产品增加检测力度，避免再次发生类似情况。

感谢大家一直以来的支持。我公司将严格把控商品质量，尽最大努力维护消费者的权益。

 感谢监管部门的监督管理及广大消费者的关注与提醒。

无印良品(上海)商业有限公司

2019 年 7 月 19 日

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声明：本文系站长之家原创稿件，未经授权不得转载。申请转载

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