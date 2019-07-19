《智能快件箱寄递服务管理办法》10月1日起施行 禁止揽收快件

站长之家(ChinaZ.com) 7月19日 消息:随着电商的快速发展，我国目前已成快递大国。据国家邮政局此前公布的数据显示，我国 6 月快递业务量预计完成 53 亿件，相当于日本 2017 年的全年业务量。为了方便人们接收快递，中邮智递、丰巢、菜鸟、京东、递易、日日顺、云柜等基于物联网的智能快递投递箱应运而生。

据上证报消息，昨日，国家邮政局公布了《智能快件箱寄递服务管理办法》，明确了智能快件箱设置要求，要求智能快件箱运营企业为实名收寄以及验收、拒收快件提供技术条件和技术服务。同时，《办法》还规定：禁止智能快件箱运营企业通过智能快件箱接收交寄物品和投递快件。该规定将于 2019 年 10 月 1 日起施行。

以下是主要内容：

一是包容相关企业共同发展。《办法》根据企业从事的服务环节，将提供智能快件箱寄递服务的企业细化为智能快件箱运营企业、智能快件箱使用企业，要求运营企业和使用企业具备与快件收寄、投递业务相适应的服务能力。规定运营企业、使用企业符合快递业务经营许可条件的，按照有关规定申请快递业务经营许可。

二是保护快递用户合法权益。《办法》规定了收件人的相关权利，以及智能快件箱运营企业、使用企业的相关义务。要求企业使用智能快件箱投递快件应征得收件人同意，投递快件后应及时通知收件人。

三是规范智能快件箱寄递服务。《办法》明确了智能快件箱设置要求，要求智能快件箱运营企业为实名收寄以及验收、拒收快件提供技术条件和技术服务。进一步明确了智能快件箱使用要求，规定智能快件箱使用企业建立管理制度，明确收寄验视、实名收寄、服务时限、服务质量等事项，并规定了运营企业、使用企业不得通过智能快件箱接收交寄物品和投递快件的具体情形。

四是保障智能快件箱寄递安全。《办法》紧密衔接收寄验视、实名收寄、过机安检三项制度。明确了企业在监控设备安装、寄件人身份查验、物品信息登记等方面的主体责任。细化了邮政管理部门的监督管理职责，并对企业违反相关规定的行为设置了相应法律责任。