滴滴顺风车公布整改方案 将永久下线用户个人隐私信息

站长之家(ChinaZ.com) 7月19日 消息：昨日，滴滴顺风车在下线 325 天之后，首次举办媒体开放日。会上，滴滴顺风车总经理张瑞及其团队详细分享了过去一年时间里顺风车的安全整改进展。

张瑞表示，顺风车会永久下线用户真实头像、性别等个人隐私信息，实现去社交化，限制车主接单次数、去掉附近选单功能、增加车主常用路线设置，确保无法随机挑单。

此外，在原有的实名认证基础上，顺风车率先推出视频验证功能，即在提交身份资料时以视频动态的形式采集，进一步提高准入门槛，并在多个环节要求人脸识别，尽最大可能确保本人接单。同时，考虑到线下乘车环境的复杂多变，滴滴顺风车创造性的提出了“信息核验卡”功能，该功能提供给司乘双方在乘车前再次验证对方身份的机会，帮助用户有效识别风险，避免可能出现的线上和线下实际人员身份不一致情况。

值得一提的时候，滴滴顺风车还推出了女性专属保护计划。通过女性专属保护计划提供的安全助手功能，女乘客和女车主可以看到合乘用户的一系列信息：比如当前接单车主驾龄、车龄，通过人脸识别的具体时间等。而在长距离出行等特殊场景下，平台也会要求合乘用户多次人脸识别，提醒女性用户开启行程分享并主动对行程进行录音等。如发生轨迹偏移、长时停留等异常情况，会对用户进行预警。

在被问及顺风车何时上线的问题时，张瑞称：“目前我们依然没有明确的上线时间，今天公布顺风车阶段性的产品方案之后，我们希望充分听取社会各方意见和建议，不断优化顺风车产品”。