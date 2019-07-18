魅族高级副总裁李楠正式宣布已从魅族离职 未透露未来去向

站长之家(ChinaZ.com) 7月18日 消息:就在刚刚，魅族科技高级副总裁李楠正式发文宣布，已从魅族离职。不过，李楠并未在文中透露未来的去向。李楠在文中表示：“至于未来的去向，不能多说，但是肯定还是聚焦年轻消费群体，做真正的品牌，获取心智份额。”

昨日，有媒体报道称，魅族科技高级副总裁李楠已经离职，创业做电子烟。随后，李楠发布微博回应称：“现在没有去暴走做首席忽悠官也没有去 taki 做电子烟。”此外，还有媒体报道称，李楠选择的方向或为机械键盘。

针对“李楠离职一事”，魅族创始人黄章在回复网友评论时表示，“对公司来说能挣钱的就是人才，不断亏钱的就是费财。”黄章还在另一帖子中表示，“前几年魅族粗犷发展用亏损换规模，当资本潮退去魅族包括我在内的经营委员会不得不改变公司的策略。在改变过程中免不了失速和损失，当然也包括启用一些更年轻更有具有stay hungry stay foolish的骨干。”

资料显示，李楠曾任 NEC (日本东京)在线 ERP 系统构架师， Monstar-Lab (日本东京)移动社交和游戏产品经理，幸会 (中国北京) co-founder，是中国潮流科技资讯网站 ifanr 主笔。

以下为李楠微博全文：

鉴于现在混乱的消息，只好比较正经的宣布：我已经离开了公司。

实际上魅族 16 发布会后，就慢慢淡出了工作。后面看到成功发布了数款产品，很欣慰。祝魅族干的越来越好。困难是有，但是只要向前的脚步不停止，道路-就会延伸。

感谢所有以前在这里奋斗过，和现在仍然在岗位上的兄弟，领导和股东们!成败兵家常事。但是无论是全球第一增长率，还是去掉无关分摊之后的盈利等等，所有这些胜利的荣光，归于你们。

也感谢所有支持和关心过这个事业的朋友们。买了一些金刚熊猫鼠标垫。。。不可能线下发布，最后讨论决定只能用群的方式给大家带一批货，也是最后一批货了。(一个小小的细节：你们猜群图片的手机是什么)

不值什么钱，聊表心意。今天之后就此翻篇，过去的瓜大家也别吃了，没什么营养。

至于未来的去向，不能多说，先来个gap week再说。但是肯定还是聚焦年轻消费群体，做真正的品牌，获取心智份额。

中国制造已经称霸全球了。但是，中国品牌的崛起和Mindshare的争夺，才刚刚开始。

更重要的是，希望能和一群有趣的人，做点与众不同的事儿。

愧对大家多年的支持，鞠躬。