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斗鱼今晚将登陆纳斯达克上市 IPO发行价为11.5美元

2019-07-17 17:01 稿源：站长之家  0条评论
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斗鱼

站长之家(ChinaZ.com) 7月17日 消息:今日，斗鱼宣布将正式登陆纳斯达克，上市时间为美国东部时间17日早晨(北京时间17日晚间)，上市地点为纳斯达克交易所，IPO发行价为11. 5 美元/ADS，股票代码为“DOYU”，拟筹集资金7. 75 亿美元。

4 月 23 日，斗鱼直播向美国证券交易委员会(SEC)递交招股书，启动赴美上市。斗鱼拟在纽约证券交易所挂牌，交易代码为“DOYU”。

7 月 3 日，斗鱼更新招股书，披露了 2019 第一季度业绩。招股书显示，斗鱼一季度净营收14. 891 亿元，较上年同期的6. 665 亿元增长123.4%;斗鱼一季度的净利润为 1820 万元，调整股权激励费用后的净利润为 3530 万元，而去年同期，调整后为净亏损1. 499 亿元，实现扭亏为盈。

7 月 8 日，有媒体报道称，斗鱼将于美国东部时间 7 月 17 日登陆纳斯达克交易所，不同于此前招股书披露的纽约交易所。招股书显示，斗鱼本次IPO募集的资金将用于提供更多优质电竞内容，继续增强技术和大数据分析能力，提升用户体验和运营效率，以及日常营运资金需求和潜在的战略收购。

对此，斗鱼官方称，一切以招股书为准。

7 月 9 日，斗鱼向美国证券交易委员会(SEC)提交了最新的IPO招股书更新文件，将IPO定价区间设定在每股11. 50 美元到14. 00 美元之间


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