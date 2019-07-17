旷视科技发布《人工智能应用准则》 涉及六个维度

站长之家(ChinaZ.com) 7月17日 消息:今日，旷视科技发布基于企业自身管理标准的《人工智能应用准则》。《准则》从正当性、人的监督、技术可靠性和安全性、公平和多样性、问责和及时修正、数据安全与隐私保护六个维度，对人工智能正确有序发展作出明确规范，同时给出相应干预措施或指导意见，确保人工智能能够在可控范围内持续发展。

资料显示，北京旷视科技有限公司致力于打造服务于各商业领域的AIoT操作系统，以及构建具备连接物联网设备能力的生态系统。旷视的核心技术是计算视觉及传感技术相关的人工智能算法，包括但不限于人脸识别、人体识别、手势识别、文字识别、证件识别、图像识别、物体识别、车牌识别、视频分析、三维重建、智能传感与控制等技术。

以下为《准则》全文：

《人工智能应用准则》

1.正当性：技术应该是一种正面的力量。我们致力于成为一个负责任的企业公民，遵守适用的法律和普遍接受的道德原则，增进社会福祉。

2.人的监督：人工智能不应该超越人的自主性。人类应该能够监督人工智能技术的发展以及人工智能系统的决策，并在必要时进行干预。

3.技术可靠性和安全性：人工智能解决方案应该能够做出准确有效的决策，同时对外部攻击具有足够的安全性和防御力。人工智能解决方案应该进行广泛的测试，谨慎使用并严格监控。

4.公平和多样性：人工智能技术的开发人员应尽量减少人工智能解决方案的系统性偏差，这种系统性偏差可能来自于用于开发解决方案的数据和算法中固有的偏差。无论年龄，性别，种族或其他特征如何，所有人都应该可以使用人工智能解决方案。

5.问责和及时修正：人工智能解决方案应该是可审核、可追责的。人工智能解决方案的错误、缺陷、偏见或其他负面影响，一经发现，应立即予以承认并积极地加以处理。

6. 数据安全与隐私保护：人工智能解决方案的开发及使用过程中，需严格保护用户的个人隐私、保障数据安全。