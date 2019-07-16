趣头条旗下米读小说进行整改完善 将停更3个月

站长之家(ChinaZ.com) 7月16日 消息:今日，趣头条旗下米读小说发布公告称，从 7 月 16 日起，米读小说App将进行整改完善，暂停新内容引入和经营性活动，将在不晚于三个月内全新呈现。

昨日，全国“扫黄打非”办公室约谈了晋江文学城、番茄小说、米读小说运营企业，其中，扫黄打非办责令米读小说网站及移动客户端自 7 月 16 日 12 时起停止更新、停止经营性业务 3 个月，并在网站、移动客户端首页登载整改公告。整改期间，深入彻底清理问题内容，严格审核处置机制，确保不再出现淫秽色情等有害作品传播情况。

资料显示，米读小说于2018年5月上线，是一款免费网络文学阅读APP，覆盖安卓和IOS端，采用免费+广告模式。截至2018年12月末，米读小说平均日活突破500万。

以下为米读小说公告原文：

为给用户提供更好的阅读服务，创造更健康的网络环境，从 7 月 16 日起，米读小说App将进行整改完善，暂停新内容引入和经营性活动，请广大用户支持并谅解，我们将积极完善产品和内容，在不晚于三个月内全新呈现，请耐心等待。