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扫黄打非办联合多部门约谈晋江文学城、米读小说等企业

2019-07-16 13:34 稿源：站长之家  0条评论
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扫黄打非 (1)

站长之家(ChinaZ.com) 7月16日 消息:今日，扫黄打非办官方公众号“扫黄打非”发文称， 7 月 15 日，按照全国“扫黄打非”办公室部署，北京市、上海市“扫黄打非”办公室联合多部门分别对晋江文学城、番茄小说、米读小说运营企业进行约谈，要求针对传播网络淫秽色情出版物等问题进行严肃整改。

根据问题性质，责令晋江文学城网站及移动客户端自 7 月 15 日 20 时起停止更新、停止经营性业务 15 天，在网站、移动客户端首页登载整改公告，并予相关行政处罚;番茄小说移动客户端于 7 月 15 日 20 时起停止更新、停止经营性业务 3 个月，并在首页登载整改公告;米读小说网站及移动客户端自 7 月 16 日 12 时起停止更新、停止经营性业务 3 个月，并在网站、移动客户端首页登载整改公告。整改期间，上述企业必须深入彻底清理问题内容，严格审核处置机制，确保不再出现淫秽色情等有害作品传播情况。

全国“扫黄打非”办公室表示，下一步，全国“扫黄打非”办公室将进一步加大网络文学整治力度，广泛接受群众举报，深入开展作品监测。

QQ截图20190716133644.jpg

声明：本文系站长之家原创稿件，未经授权不得转载。申请转载

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