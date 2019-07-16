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小米应用商店新增开发者回复功能 拉近开发者与用户距离

2019-07-16 11:42 稿源：站长之家  0条评论
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小米之家

站长之家(ChinaZ.com) 7月16日 消息:近日，小米官方宣布小米应用商店将新增开发者评论答复功能，开发者可直接与用户对话，解决用户遇到的问题。官方介绍：“小米应用商店是一个有温度的商店，为用户提供优质的应用，帮助开发者将应用分发给高质量的用户，新增的开发者应用评论答复功能可以更好的帮助拉近开发者与用户间的距离。”

开发者可以登录小米开放平台，点击应用分发后再点击上传应用进入应用管理后台，即可在小米应用商店内上传应用。同时，开发者还可以进入应用详情页找到“社区服务”入口，选择需要答复评论的应用。此外，该功能还支持移动端回复，让开发者能够更加高效、便捷的管理账号。

小米应用商店，是小米科技旗下米柚Android系统ROM中的一款安卓应用推荐软件。该软件上线 161 天的时候，下载量已经突破 1 亿。 2014 年 11 月 25 日，小米应用商店单日下载量超过 5000 万，月下载量 15 亿，总分发量已经突破 100 亿。小米表示， 2019 年，小米应用商店的目标是至少上线10000– 100000 个快应用。

声明：本文系站长之家原创稿件，未经授权不得转载。申请转载

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