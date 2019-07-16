“扫一扫”分享到微信

见闻

注意！iOS 13测试版出现漏洞 未经授权可访问“设置”中保存的密码

2019-07-16 11:29 稿源：站长之家  0条评论
撤稿纠错

iOS (3)

站长之家(ChinaZ.com) 7月16日 消息:9to5mac报道，iOS13 目前仍处于测试阶段，因此很可能会出现漏洞，最近该操作系统出现的安全漏洞尤其值得注意。iOS13 出现的漏洞使得他人可以很容易地访问设置中的“应用与网站密码”中的数据。

据悉，当运行iOS13 的第 3 个开发人员测试版或iOS13 的第二个公开测试版时，当试图访问访问iCloud Keychain密码时，在设置中绕过Face ID或Touch ID身份验证进而非常容易，这个问题最先在Reddit上被注意到。

正如YouTube上的iDeviceHelp所述，只要通过反复点击“网站和应用程序密码”菜单并避免使用Face ID或Touch ID提示来访问“设置”中的所有已保存用户名和密码。经过多次尝试后，即使没有通过Face ID或Touch ID进行身份验证，iOS13 将显示所有密码和登录信息。

9to5Mac确认，此漏洞存在于最新的iOS13 开发人员测试版中。

而苹果官方已经通过iOS13 中的反馈应用程序被告知了此问题，但官方仍未正式承认。值得注意的是，iPadOS13 的最新测试版也存在这个漏洞!

声明：本文系站长之家原创稿件，未经授权不得转载。申请转载

相关文章

相关热点

趣头条 米读小说 米读小说停更

趣头条旗下米读小说进行整改完善 将停更3个月

· 趣头条 米读小说 米读小说停更
扫黄打非 晋江文学城 米读小说

扫黄打非办联合多部门约谈晋江文学城、米读小说等企业

· 扫黄打非 晋江文学城 米读小说
WiFi 高通

高通新 802.11 ay Wi-Fi 标准获 FCC 批准，网速最高可达 10Gbps

· WiFi 高通
小米应用商店 开发者

小米应用商店新增开发者回复功能 拉近开发者与用户距离

· 小米应用商店 开发者
马云 马云重回母校谈教育 阿里巴巴 马云乡村人才计划

马云重回母校谈教育 被数十位年轻人索抱

· 马云 马云重回母校谈教育 阿里巴巴
刷脸分类垃圾桶 垃圾分类 积分

北京刷脸分类垃圾桶走红 刷脸积分可兑换鸡蛋

· 刷脸分类垃圾桶 垃圾分类 积分
互联网公司 下沉市场 广告 互联网公司土味刷墙广告

互联网公司土味刷墙广告攻占农村 有人靠刷墙日赚千元

· 互联网公司 下沉市场 广告
垃圾分类 垃圾分类检查员 智能手机

心动了！垃圾分类检查员月入上万 会使用智能手机即可

· 垃圾分类 垃圾分类检查员 智能手机
周鸿祎 瓶盖挑战 360

周鸿祎参与"瓶盖挑战" 网友：毫无剪辑痕迹

· 周鸿祎 瓶盖挑战 360
马云 支付宝 女足

马云踢球“耍赖” 和女足玩颠球，输了怪鞋怪地

· 马云 支付宝 女足
查看更多
﻿

编辑推荐

家人为孩子起名“谷歌”：谷歌公司送上大礼包

[外闻]· 07月16日

趣头条旗下米读小说进行整改完善 将停更3个月

[见闻]· 07月16日

扫黄打非办联合多部门约谈晋江文学城、米读小说等企业

[见闻]· 07月16日

京东快递推出门店代寄服务 已覆盖近百个城市

[见闻]· 07月16日

小米应用商店新增开发者回复功能 支持移动端回复

[见闻]· 07月16日

iOS 13测试版现漏洞 未经授权可访问“设置”保存的密码

[见闻]· 07月16日

蚂蚁森林要推红包悬赏功能？网友：谈钱伤感情

[见闻]· 07月16日

马云重回母校谈教育 被数十位年轻人索抱

[趣咖]· 07月16日