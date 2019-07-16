注意！iOS 13测试版出现漏洞 未经授权可访问“设置”中保存的密码

站长之家(ChinaZ.com) 7月16日 消息:据9to5mac报道，iOS13 目前仍处于测试阶段，因此很可能会出现漏洞，最近该操作系统出现的安全漏洞尤其值得注意。iOS13 出现的漏洞使得他人可以很容易地访问设置中的“应用与网站密码”中的数据。



据悉，当运行iOS13 的第 3 个开发人员测试版或iOS13 的第二个公开测试版时，当试图访问访问iCloud Keychain密码时，在设置中绕过Face ID或Touch ID身份验证进而非常容易，这个问题最先在Reddit上被注意到。

正如YouTube上的iDeviceHelp所述，只要通过反复点击“网站和应用程序密码”菜单并避免使用Face ID或Touch ID提示来访问“设置”中的所有已保存用户名和密码。经过多次尝试后，即使没有通过Face ID或Touch ID进行身份验证，iOS13 将显示所有密码和登录信息。

9to5Mac确认，此漏洞存在于最新的iOS13 开发人员测试版中。

而苹果官方已经通过iOS13 中的反馈应用程序被告知了此问题，但官方仍未正式承认。值得注意的是，iPadOS13 的最新测试版也存在这个漏洞!