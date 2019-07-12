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贾跃亭“未来主义者”造车实验室首曝光 正为FF91量产做准备

2019-07-12 16:05 稿源：站长之家  0条评论
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法拉利未来，FF91，贾跃亭

站长之家(ChinaZ.com) 7月12日 消息:今日，FF官方微博发文称，美国当地时间 7 月 10 日晚间，美国History Channel王牌栏目“Battle of the 80s Supercars with David Hasselhoff”到访Faraday Future总部，影视巨星David Hasselhoff体验FF91 时赞不绝口，连称FF91 是当下最先进的智能汽车。

此外，法拉第未来主义者测试实验室也在本次节目中首次亮相。据介绍，FF已经启用了这个测试中心两年多，测试中心中有大量先进的生产和测试设备，承载了FF91 除路测以外的绝大部分测试和验证工作，同时也是FF91 预量产车的试制中心。据节目报道称，FF的试制车间紧张忙碌，FF正为FF91 的量产做着积极的准备。

对此，FF创始人贾跃亭转发了这条微博称：“感谢History Channel和The Hoff的认可和支持，作为产品和技术驱动型公司，我们基于IAI技术打造了Smart Driving Platform和3rd internet living space两大创新平台，新物种FF 91正是首款杰作。It is truly the All Ability Car Robot!”

QQ截图20190712160630.jpg

声明：本文系站长之家原创稿件，未经授权不得转载。申请转载

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