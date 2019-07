贾跃亭“未来主义者”造车实验室首曝光 正为FF91量产做准备

站长之家(ChinaZ.com) 7月12日 消息:今日,FF官方微博发文称,美国当地时间 7 月 10 日晚间,美国History Channel王牌栏目“Battle of the 80s Supercars with David Hasselhoff”到访Faraday Future总部,影视巨星David Hasselhoff体验FF91 时赞不绝口,连称FF91 是当下最先进的智能汽车。

此外,法拉第未来主义者测试实验室也在本次节目中首次亮相。据介绍,FF已经启用了这个测试中心两年多,测试中心中有大量先进的生产和测试设备,承载了FF91 除路测以外的绝大部分测试和验证工作,同时也是FF91 预量产车的试制中心。据节目报道称,FF的试制车间紧张忙碌,FF正为FF91 的量产做着积极的准备。

对此,FF创始人贾跃亭转发了这条微博称:“感谢History Channel和The Hoff的认可和支持,作为产品和技术驱动型公司,我们基于IAI技术打造了Smart Driving Platform和3rd internet living space两大创新平台,新物种FF 91正是首款杰作。It is truly the All Ability Car Robot!”