华为2018年可持续发展报告：实现碳减排约45万吨

站长之家(ChinaZ.com) 7月12日 消息:今日，华为发布《2018年可持续发展报告》，聚焦数字包容、安全可信、绿色环保、和谐生态四大可持续发展战略。

数字包容方面，华为在“Three-Star“解决方案助力联接1 亿农村人口，华为Mobile Money服务全球超过 1. 5 亿用户，华为ICT学院已覆盖 60 多个国家 和 地 区 的 557 所高校，未来种子”项目十周年，共有 108 个国家和地区的 4700 多名学生来到华为参加学习。

安全可信方面，华为计划用 5 年时间投资 20 亿美元提升软件工程 能力，以更好地应对行业共同面临的网络安全及用户 隐私保护挑战。华为已为 170 多个国家和地区 1500 多张网络提供7× 24 小时技术服务，与全球 3400 多家供应商签署网络 安全协议，主力产品获得 11 个国际相关安全认证。

绿色环保方面， 2018 年，华为使用了9. 32 亿kWh清洁能源电 量，实现碳减排约 45 万吨，并在国内引进 800 多辆新 能源穿梭班车，打造绿色园区。华为产品解决方案节能10%~15%， 6 款手机产品获得最高等级UL110 绿色认证，退货产品再利用率达到82.3%

和谐生态方面，华为全球员工保障投入超过 135 亿人民币，在 130 多家子公司任命和培养合规官，全球通过华为Safety Passport认证人员超过 14 万，全球开展 177 个社区公益项目。

华为董事长梁华表示：“5G时代已经到来，华为的技术、产品、解决方案，与以前一样，持续追求更加节能、环保。此外，华为还积极联合运营商一起制定5G能效评估 标准，完善5G能效指标定义和评估的方法论，引导5G 能效的持续提升。”