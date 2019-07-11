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因出现窃听漏洞，苹果被迫禁用Apple Watch对讲机功能

2019-07-11 16:59 稿源：站长之家  0条评论
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苹果手表1

站长之家(ChinaZ.com) 7月11日 消息:theverge报道，苹果在发现Apple Watch上的一个漏洞后，已经禁用了Walkie-Talkie(对讲机)应用程序。目前，苹果尚不清楚该漏洞是否被利用，也没有提供关于漏洞的细节。

苹果在提供给TechCrunch的声明中表示，其在意识到Apple Watch的Walkie-Talkie(对讲机)应用程序存在漏洞后，在修复问题的同时禁用了该功能。苹果还表示，该漏洞“可能允许某人在未经同意的情况下监听其他的iPhone。

据悉，Walkie-Talkie(对讲机)是Apple Watch的一个应用程序，可提供意见通话功能。去年，苹果发布了watchOS 5，并在Apple Watch中新增了对讲机应用程序。目前，该APP仍存在Apple Watch上，不过通话功能已经无法使用。

值得一提的是，今年 1 月份，苹果FaceTime也出现过一次漏洞，任何iPhone用户都可以通过电话号码添加到Group FaceTime通话中来窃听其他用户。

声明：本文系站长之家原创稿件，未经授权不得转载。申请转载

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